Câu lạc bộ Cựu đại biểu Quốc hội nghe báo cáo về tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước

Các thành viên Câu lạc bộ Cựu đại biểu Quốc hội

Tham dự Hội nghị có nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; nguyên Trưởng Ban Công tác đại biểu, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cựu đại biểu Quốc hội Trần Văn Túy cùng các thành viên Câu lạc bộ.

Các đại biểu dự hội nghị

Trình bày báo cáo chuyên đề về tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong thời gian qua, Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại, Bộ Ngoại giao, PGS. TS Lê Đình Tĩnh cho biết tình hình thế giới hiện nay đang biến đổi vô cùng nhanh chóng, vượt qua cả những dự báo trước đây. Trong đó, điển hình là sự gia tăng của các cuộc xung đột và chiến tranh trên thế giới đặt ra thách thức lớn về cơ chế giải quyết xung đột.

Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Công tác đại biểu, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cựu đại biểu Quốc hội Trần Văn Túy phát biểu

Cùng với đó, cuộc cách mạng công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) đang mang lại những thay đổi căn bản. Thế giới đang bước qua giai đoạn công nghiệp hóa để tiến vào kỷ nguyên của AI và công nghệ lượng tử. Điều này làm thay đổi hệ thống sản xuất, xã hội và khả năng bảo mật thông tin.

Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại, Bộ Ngoại giao, PGS. TS Lê Đình Tĩnh trình bày báo cáo chuyên đề về tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong thời gian qua

Những yếu tố này đều đang có tác động rất lớn đối với sự phát triển của Việt Nam. Những năm qua, với sự định hướng chiến lược của Đảng, Nhà nước, Việt Nam đang đẩy mạnh thúc đẩy phát triển công nghệ, an ninh quốc phòng…, tuy nhiên cũng gặp không ít thách thức.

Các đại biểu dự hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Trong bối cảnh đó, Việt Nam tập trung phát triển khoa học công nghệ, thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển đất nước bền vững, phồn vinh.

Các đại biểu dự hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả hoạt động của Câu lạc bộ cựu Đại biểu Quốc hội và phương hướng trong thời gian tới.

Theo Chủ nhiệm Câu lạc bộ Trần Văn Túy, thời gian qua, Câu lạc bộ đã tổ chức thành công nhiều hoạt động như tổ chức chuyến đi về nguồn tại Tuyên Quang, thăm các di tích lịch sử quốc gia đặc biệt với mái đình Hồng Thái, cây đa Tân Trào, nơi diễn ra Quốc dân Đại hội Tân Trào, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 – 6/1/2026).

Đại biểu góp ý phương hướng hoạt động của Câu lạc bộ thời gian tới

Đại biểu góp ý phương hướng hoạt động của Câu lạc bộ thời gian tới

Trước đó, Câu lạc bộ cũng đã tổ chức Hội nghị để các đại biểu đóng góp ý kiến vào dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013; dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và các công việc của Quốc hội; tổ chức đi thực tế, thăm các doanh nghiệp tiên phong tại Hải Phòng…

Các đại biểu dự hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Các đại biểu cũng tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về định hướng hoạt động của Câu lạc bộ trong thời gian tới, như: duy trì hoạt động, tổ chức các chương trình đi thực tế, các hội nghị sinh hoạt thường xuyên để bàn luận, góp ý về những vấn đề, chính sách cấp thiết, quan trọng đối với việc phát triển đất nước.