Câu lạc bộ Công an Hà Nội đi tìm danh hiệu quốc tế đầu tiên

Thử thách từ lịch thi đấu dày đặc

Đội Công an Hà Nội (áo đỏ) sẽ phải căng mình trên nhiều đấu trường ở mùa giải 2026-2027. Ảnh: Câu lạc bộ Công an Hà Nội.

Công an Hà Nội bước vào mùa giải 2026-2027 với tham vọng duy trì vị thế ở bóng đá Việt Nam, đồng thời tạo dấu ấn trên đấu trường quốc tế. Sau AFC Champions League Elite, đội bóng Thủ đô sẽ bắt đầu hành trình tại Giải vô địch bóng đá các câu lạc bộ Đông Nam Á Shopee Cup 2026-2027 bằng trận đấu với Lion City Sailors trên sân khách vào chiều 8-10.

Đây là lần thứ ba Công an Hà Nội góp mặt tại sân chơi khu vực. Sau chức vô địch V.League, đội bóng ngành Công an đang sở hữu lực lượng được đánh giá có chiều sâu, với những tuyển thủ như Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Filip cùng nhiều cầu thủ chất lượng khác. Bên cạnh đó, dàn ngoại binh tiếp tục là một trong những điểm mạnh của đội bóng khi giải đấu cho phép các câu lạc bộ đăng ký và sử dụng tới 7 cầu thủ ngoại trong một trận, trong đó có 1 suất dành cho cầu thủ mang quốc tịch châu Á.

Tuy nhiên, việc phải căng mình trên nhiều đấu trường cũng là thử thách không nhỏ với Công an Hà Nội. Đội bóng vừa trải qua những trận đấu ở AFC Champions League Elite, trong đó có thất bại 1-4 trước Gamba Osaka (Nhật Bản), và ngay sau chuyến làm khách tại Singapore sẽ trở về sân nhà tiếp đón Kashima Antlers (Nhật Bản) ngày 13-10.

Việc sở hữu dàn cầu thủ có trình độ cao được kỳ vọng giúp đội Công an Hà Nội (áo đỏ) đạt thành tích tốt nhất ở sân chơi Đông Nam Á. Ảnh: Câu lạc bộ Công an Hà Nội.

Lịch thi đấu dày đặc đặt ra bài toán không đơn giản cho ban huấn luyện. Công an Hà Nội vừa phải hướng đến kết quả tốt nhất trước Lion City Sailors, vừa phải tính toán nhân sự, thể lực để chuẩn bị cho những trận đấu quan trọng tiếp theo. Việc một số tuyển thủ như Đình Bắc, Adou Minh, Quang Vinh hay Thành Long chỉ có ít ngày hội quân và hồi phục sau chiến dịch FIFA ASEAN Cup 2026 càng khiến bài toán nhân sự trở nên đáng chú ý.

Trong bối cảnh đó, Shopee Cup có thể được xem là đấu trường phù hợp hơn để Công an Hà Nội hướng tới một danh hiệu quốc tế. Đội bóng từng vào chung kết Shopee Cup 2024-2025 nhưng thất bại trước Buriram United và giành ngôi á quân. Kinh nghiệm ấy là cơ sở để thầy trò HLV Alexandre Polking đặt mục tiêu cao hơn ở mùa giải năm nay.

Quyết tâm chinh phục sân chơi khu vực

HLV trưởng Alexandre Polking tin vào khả năng nâng tầm của câu lạc bộ Công an Hà Nội khi dự các giải quốc tế. Ảnh: Câu lạc bộ Công an Hà Nội.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Singapore chiều 7-10, HLV trưởng Alexandre Polking khẳng định Công an Hà Nội vẫn hướng tới mục tiêu bảo vệ chức vô địch V.League, đồng thời coi các giải đấu quốc tế là cơ hội để đội bóng nâng tầm.

“Chúng tôi luôn muốn duy trì vị thế của đội bóng tại đấu trường quốc nội, tiếp tục bảo vệ thành công danh hiệu vô địch V.League. Bên cạnh đó, những trận đấu ở đấu trường quốc tế, từ Shopee Cup đến các giải đấu châu Á, cũng là cơ hội để chúng tôi thử sức, tích lũy kinh nghiệm và từng bước nâng tầm đội bóng”, HLV Alexandre Polking chia sẻ.

Nhà cầm quân người Brazil cũng cho biết toàn đội vui khi trở lại Singapore, nhưng sự tập trung lúc này được dành cho trận đấu trước mắt. Công an Hà Nội muốn có kết quả thuận lợi ngay trận ra quân để tạo đà cho hành trình tại Shopee Cup.

“Dù rất hạnh phúc khi trở lại Singapore, nhưng chúng tôi cũng muốn tập trung để làm sao có được kết quả tốt nhất trong trận đấu với Lion City Sailors”, HLV Alexandre Polking nói.

Cùng quan điểm, hậu vệ Đoàn Văn Hậu khẳng định Công an Hà Nội đến với Shopee Cup bằng quyết tâm cao nhất. Theo hậu vệ Đoàn Văn Hậu, giải đấu quy tụ những câu lạc bộ mạnh của khu vực và đội bóng Thủ đô hướng đến thành tích cao nhất.

“Shopee Cup quy tụ các câu lạc bộ mạnh nhất của Đông Nam Á, cho nên chúng tôi đến đây với mục tiêu là đạt được thành tích cao nhất. Mở đầu là trận đấu với Lion City, chúng tôi rất muốn giành chiến thắng để cố gắng chinh phục hành trình Shopee Cup năm nay”, hậu vệ Đoàn Văn Hậu khẳng định.

Thực tế, việc tìm kiếm danh hiệu quốc tế đầu tiên không hề đơn giản với Công an Hà Nội. Đội bóng đang phải chia sức cho nhiều đấu trường, trong khi những đối thủ tại Shopee Cup cũng có tham vọng lớn. Dù vậy, với kinh nghiệm từ lần vào chung kết mùa giải 2024-2025, lực lượng được đầu tư và mục tiêu rõ ràng, Công an Hà Nội có cơ sở để hướng tới bước tiến mới.

Trận đấu giữa Lion City Sailors và Công an Hà Nội tại Shopee Cup 2026-2027 diễn ra lúc 18h30 ngày 8-10 trên sân Jalan Besar (Singapore). Đây là trận đấu mở màn cho hành trình mà đội bóng Thủ đô kỳ vọng sẽ khép lại bằng danh hiệu quốc tế đầu tiên.