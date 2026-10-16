Câu lạc bộ Cán bộ Hội Phụ nữ hưu trí thành phố họp mặt 20-10

Bà Bùi Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Trưởng ban Công tác Phụ nữ thành phố phát biểu chúc mừng tại buổi họp mặt. Ảnh: Nga Sơn

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống 96 năm của Hội LHPN Việt Nam. Bà Trần Thị Hòa, Chủ nhiệm CLB Cán bộ Hội Phụ nữ hưu trí thành phố nhấn mạnh: 96 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Hội LHPN Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, kiên cường, bất khuất và những phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam. Qua các phong trào thi đua và các cuộc vận động của Hội các thời kỳ đã khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí vươn lên, sự sáng tạo của phụ nữ, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu tham dự tại buổi họp mặt. Ảnh: Nga Sơn

Các thế hệ cán bộ hội nói chung, cán bộ Hội LHPN thành phố Đồng Nai nói riêng luôn tận tụy, trách nhiệm, gắn bó với phong trào, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, để lại nhiều dấu ấn. Với những cán bộ Hội hưu trí, dù không còn trực tiếp công tác nhưng tâm huyết, tình yêu và trách nhiệm đối với phong trào phụ nữ vẫn luôn hiện diện.

Chủ nhiệm CLB Cán bộ Hội Phụ nữ hưu trí thành phố hy vọng mỗi thành viên trong CLB tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, quan tâm, sẻ chia, thăm hỏi, động viên nhau trong cuộc sống. CLB cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Hội LHPN thành phố, tinh thần trách nhiệm của toàn thể hội viên để hoạt động của CLB ngày càng thiết thực, hiệu quả, trở thành mái nhà chung gắn kết các thế hệ cán bộ Hội Phụ nữ, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.

Bà Bùi Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Trưởng ban Công tác Phụ nữ thành phố tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Cán bộ Hội Phụ nữ hưu trí thành phố nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Ảnh: Nga Sơn

Bên cạnh tri ân những cống hiến của các thế hệ cán bộ hội qua các thời kỳ, bà Bùi Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố, Trưởng ban Công tác Phụ nữ thành phố mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm, những ý kiến đóng góp tâm huyết của cán bộ Hội Phụ nữ hưu trí qua các thời kỳ; tiếp tục là tấm gương sáng về phẩm chất, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái, truyền cảm hứng cho thế hệ cán bộ hội, hội viên, phụ nữ hôm nay. Đây không chỉ là niềm động viên đối với tổ chức hội mà còn góp phần giữ gìn, lan tỏa những giá trị truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ Đồng Nai nói riêng.

Quang cảnh buổi họp mặt. Ảnh: Nga Sơn

Dịp này, CLB Cán bộ Hội Phụ nữ hưu trí thành phố đã thông qua báo cáo tổng hết chương trình hoạt động của CLB; chúc thọ, mừng thọ cho các thành viên…