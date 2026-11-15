Câu lạc bộ bóng rổ nữ HCE giành giải nhất Giải Bóng rổ 3x3 phường Thục Phán

Giải Bóng rổ 3x3 thu hút 27 đội, gồm 19 đội nam, 8 đội nữ với 135 vận động viên (VĐV) tham gia. Các đội đến từ các câu lạc bộ (CLB) trên địa bàn tỉnh và 2 CLB ngoài tỉnh là CLB Bennu Đan Phượng (Hà Nội), CLB Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Thái Nguyên. Các đội tranh tài ở hai nội dung nam và nữ. Qua các trận đấu, VĐV thể hiện kỹ thuật, tinh thần đồng đội, cống hiến nhiều pha phối hợp đẹp mắt và những màn tranh tài hấp dẫn.

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên đạt thành tích cao tại nội dung bóng bàn nữ nhóm I (dưới 30 tuổi).

Giải Bóng bàn các lứa tuổi phường Thục Phán mở rộng lần thứ I có sự tham gia của 108 VĐV đến từ 12 CLB trong và ngoài tỉnh, tranh tài ở 11 nội dung, gồm đôi lãnh đạo và các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nam nữ theo nhóm tuổi. Các trận đấu diễn ra sôi nổi, quyết liệt với nhiều pha bóng đẹp, thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.

Kết thúc giải, Ban tổ chức trao giải nhất, nhì và đồng giải ba cho các VĐV đạt thành tích xuất sắc ở 11 nội dung môn bóng bàn. Ở môn bóng rổ 3x3, nội dung nam, giải nhất thuộc về CLB bóng rổ Trà Lĩnh, giải nhì thuộc về CLB bóng rổ Bennu Đan Phượng, giải ba thuộc về CLB bóng rổ BZK. Ở nội dung nữ, giải nhất thuộc về CLB bóng rổ HCE, giải nhì thuộc về CLB bóng rổ NK1 và giải ba thuộc về CLB bóng rổ LVLUP. Ban tổ chức trao giải VĐV nữ xuất sắc cho Chu Thị Huyền Trang (CLB bóng rổ HCE) và VĐV nam xuất sắc cho Hoàng Khải Hoàn (CLB bóng rổ Trà Lĩnh).

Ban tổ chức trao giải cho các câu lạc bộ có thành tích cao ở nội dung nữ Giải Bóng rổ 3x3.

Các giải đấu góp phần duy trì, phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng, tạo sân chơi lành mạnh để các VĐV giao lưu, nâng cao sức khỏe, trình độ chuyên môn; đồng thời tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các CLB, cơ quan, đơn vị và nhân dân trong và ngoài tỉnh.