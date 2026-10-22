Câu lạc bộ bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin - Binh đoàn 19 trở lại ấn tượng

Chiều 22-10, tại Nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Long, (CLB) bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin - Binh đoàn 19 "chạm trán" VTV Bình Điền Long An tại lượt trận cuối vòng 2 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia các câu lạc bộ năm 2026.

Các vận động viên CLB bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin - Binh đoàn 19 mừng điểm số trước VTV Bình Điền Long An. Ảnh: VFV

Do đã sớm giành quyền vào vòng chung kết trước một lượt đấu, đội bóng Quân đội nhập cuộc với tinh thần thoải mái và tự tin. Chung cuộc, thầy trò huấn luyện viên Phạm Văn Long giành thắng lợi 3-0 tương đối dễ dàng với tỷ số các set là 25-20, 25-17 và 26-24.

Điều đáng nói, CLB bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin - Binh đoàn 19 đã thi đấu tương đối chật vật ở vòng 1, thậm chí thua ngay trận mở màn vòng 2 trước Hà Nội Tasco Auto với tỷ số 2-3. Nhưng ngay sau trận thua đó, đội bóng Quân đội đã có sự điều chỉnh kịp thời về chiến thuật, đồng thời lấy lại được tinh thần, bản lĩnh và ý chí quyết chiến quyết thắng.

Cụ thể, thầy trò huấn luyện viên Phạm Văn Long đã trải qua mạch 6 trận thắng liên tiếp sau đó, khi lần lượt vượt qua Ngân hàng Công Thương, XMLS Thanh Hóa, Geleximco Hưng Yên, Hóa chất Đức Giang Lào Cai, VTV Bình Điền Long An với cùng tỷ số 3-0 và thắng LP Bank Ninh Bình 3-1.

Kết thúc 2 vòng, CLB bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin - Binh đoàn 19 sở hữu 30 điểm, tạm xếp thứ 2 bảng nữ. Cùng với đội bóng của Quân đội, 3 đội bóng nữ còn lại giành quyền vào vòng chung kết, gồm: Hóa chất Đức Giang Lào Cai, VTV Bình Điền Long An và Hà Nội Tasco Auto.

Thủ trưởng Binh chủng Thông tin liên lạc và các cán bộ, chiến sĩ động viên, chúc mừng CLB bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin - Binh đoàn 19. Ảnh: NGUYỆT ANH

Chia sẻ về kết quả ấn tượng trên, Trung tá Đặng Văn Hiển, Chính trị viên CLB bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin - Binh đoàn 19 nhấn mạnh: “Các vận động viên đã luôn tuân thủ đấu pháp của ban huấn luyện, nỗ lực quyết tâm vượt khó và đạt thành tích đáng khích lệ. Ngoài ra, trong những ngày qua, CLB luôn được cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Thông tin liên lạc, các đơn vị trên địa bàn Quân khu 9 và cán bộ, chiến sĩ cả nước cổ vũ. Các đồng chí: Đại tá Tô Hồng Quân, Phó chính ủy Binh chủng Thông tin liên lạc; Đại tá Hoàng Văn Thành, Phó trưởng phòng Thanh tra Lục quân, Bộ Quốc Phòng; Đại tá Tống Hồng Lam, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 596 đã trực tiếp tới sân cổ vũ, tiếp thêm động lực để CLB thi đấu thành công”.