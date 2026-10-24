Câu lạc bộ âm nhạc tuổi học trò nơi biên giới

Dưới sự hướng dẫn của thầy giáo Hồ Sỹ Cát, Hiệu trưởng nhà trường, các em say sưa thả hồn vào những loại nhạc cụ dân tộc mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của người dân Tây Nguyên như đàn t’rưng, t’rưng bass, ching kram, đing pah, lục lạc, trống h’gơr... Từ những thanh tre, ống nứa, giai điệu của các bản nhạc: "Cô gái vót chông", "H’Ren lên rẫy", "Vũ khúc Tây Nguyên"... qua sự thể hiện của các em khiến ai đi qua cũng phải dừng chân để lắng nghe.

Thầy Hồ Sỹ Cát, Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Rvê (xã Ia Rvê, tỉnh Đắk Lắk) hướng dẫn học sinh luyện tập âm nhạc.

Thành viên trong câu lạc bộ là các học sinh từ lớp 5 đến lớp 9 có năng khiếu, đam mê ca hát, âm nhạc, trong đó, một số em đã học nhạc 2-3 năm, có thể chơi tốt nhiều loại nhạc cụ khác nhau. Thầy Hồ Sỹ Cát cho biết: “Do trường nằm ở vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn, nguồn kinh phí hạn hẹp nên khi tổ chức sự kiện rất khó mời được các ban nhạc đến biểu diễn. Câu lạc bộ Âm nhạc không chỉ là sân chơi bổ ích, nâng cao đời sống tinh thần của giáo viên, học sinh, nhân dân địa phương mà còn góp phần bảo tồn nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc”.

Tuy mới thành lập và đi vào hoạt động được hơn một tháng, song Câu lạc bộ Âm nhạc của nhà trường đã tham gia biểu diễn được 4 buổi, để lại dấu ấn tốt đẹp với tập thể giáo viên, học sinh trong trường và đông đảo người dân nơi vùng biên Ia Rvê. Em Tô Thị Hoàng Thiên, học sinh Lớp 9B, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Rvê chia sẻ: “Những ngày đầu do chưa quen với việc biểu diễn theo nhóm nên gần hai tuần chúng em mới tập được một bài. Còn hiện tại, trung bình mỗi tuần, câu lạc bộ lại tập thêm được một bài mới. Đêm Trung thu vừa qua, sau phần rước đèn, phá cỗ, múa lân, cả sân trường như bùng nổ với phần trình diễn sôi động của câu lạc bộ. Được thầy hiệu trưởng tận tình chỉ bảo, chúng em tiến bộ rất nhanh. Sau những giờ học, được hòa mình vào âm nhạc giúp em cảm thấy thư thái, vì vậy việc học tập cũng đạt hiệu quả tốt hơn”.

Từ thành công bước đầu của Câu lạc bộ Âm nhạc, thời gian tới, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Rvê dự định sẽ phát triển thêm các câu lạc bộ khoa học, võ thuật, dân vũ... để mỗi ngày đến trường luôn là một ngày vui đối với học sinh.