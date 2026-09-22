Cầu Kinh Ngay nối đôi bờ, mở thêm cơ hội phát triển cho người dân

Sáng 22/9, Báo Xây dựng phối hợp UBND xã Cái Ngang (tỉnh Vĩnh Long) tổ chức Lễ khánh thành công trình cầu Kinh Ngay, nối cù lao Kinh Ngay (ấp Tân Lộc) với bờ đất liền (ấp Hậu Lộc).

Đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành cầu Kinh Ngay.

Tham dự Lễ khánh thành có Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu CAND Việt Nam, Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long; bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Tổng Biên tập Báo Xây dựng; bà Nguyễn Thị Minh Trang, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long; Đại tá Phan Ngọc Tính, Phó giám đốc Công an tỉnh; ông Nguyễn Văn Tiến, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh cùng đại diện lãnh đạo và người dân xã Cái Ngang.

Xóa điểm nghẽn đi lại trên cù lao

Cầu Kinh Ngay có chiều dài 73m, rộng 3m, tải trọng 3 tấn, nối liền hai ấp Hậu Lộc và Tân Lộc, với tổng kinh phí thực hiện gần 2 tỷ đồng.

Công trình do Chương trình Chung tay vì An toàn giao thông của Báo Xây dựng tài trợ, nhằm tạo điều kiện để người dân đi lại thuận tiện, an toàn hơn, góp phần hỗ trợ xã Cái Ngang xây dựng nông thôn mới nâng cao, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Công trình khánh thành trong sự háo hức, vui mừng của bà con hai bên bờ.

Sau gần 4 tháng thi công, với sự nỗ lực của Công ty Xây dựng Quốc Thiện cùng sự phối hợp, hỗ trợ của các ngành, đoàn thể và nhân dân địa phương, công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Đối với người dân cù lao Kinh Ngay, cây cầu mới không chỉ rút ngắn hành trình mà còn giải quyết một nhu cầu đã tồn tại trong nhiều năm.

Ông Trần Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND xã Cái Ngang cho biết, cù lao Kinh Ngay được hình thành cách đây 81 năm. Trong suốt hàng chục năm qua, việc đi lại, giao thương của người dân còn gặp nhiều khó khăn.

Bà con phải sử dụng xuồng, ghe để qua sông hoặc đi đường vòng. Những lúc mưa gió, nước lớn, việc đi lại càng khó khăn, ảnh hưởng đến sinh hoạt, học tập và vận chuyển hàng hóa.

Ông Trần Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND xã Cái Ngang nhấn mạnh, cây cầu tạo điều kiện để người dân đi lại thuận lợi, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

"Cầu Kinh Ngay hôm nay được hoàn thành không đơn thuần chỉ là một công trình giao thông, mà còn là cầu nối của những bờ vui, cầu nối của niềm tin và khát vọng phát triển", ông Tuấn chia sẻ.

Theo Chủ tịch UBND xã Cái Ngang, cây cầu tạo điều kiện để người dân đi lại thuận lợi, an toàn hơn, giúp học sinh đến trường dễ dàng, đồng thời hỗ trợ vận chuyển hàng hóa, phát triển sản xuất, mở rộng giao thương và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

Khi cây cầu chính thức đưa vào sử dụng, niềm mong mỏi của người dân cù lao Kinh Ngay nhiều năm qua đã trở thành hiện thực. Công trình không chỉ giải quyết nhu cầu đi lại trước mắt mà còn tạo thêm điều kiện để địa phương phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn.

Đại biểu tham quan công trình cầu Kinh Ngay.

Từ những cây cầu đến kết nối mới

Chia sẻ tại lễ khánh thành, Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam, Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long cho rằng, dù Nam Bộ là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, tại một số khu vực, trong đó có xã Cái Ngang, đời sống và điều kiện đi lại của người dân vẫn còn khó khăn.

Qua tiếp xúc với bà con và tìm hiểu thực tế, Thiếu tướng Vũ Hùng Vương đã kết nối với Báo Xây dựng về việc hỗ trợ xây dựng cầu Kinh Ngay.

"Kinh phí xây dựng công trình tuy không lớn, cây cầu cũng không phải là công trình quy mô lớn, nhưng ý nghĩa của cây cầu rất thiết thực, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sự sẻ chia và giúp đỡ lẫn nhau", Thiếu tướng Vũ Hùng Vương nói.

Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam, Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh, cầu Kinh Ngay không phải là công trình quy mô lớn, nhưng lại rất ý nghĩa.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Tổng Biên tập Báo Xây dựng cho biết, Báo Xây dựng là cơ quan ngôn luận của Bộ Xây dựng. Sau khi hợp nhất Báo Giao thông và Báo Xây dựng, đội ngũ hiện nay có khoảng 200 cán bộ, phóng viên, người lao động.

Cả Báo Giao thông và Báo Xây dựng trước đây đều có truyền thống thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, trong đó có xây dựng cầu, nhà tình nghĩa và nhiều công trình hỗ trợ cộng đồng.

"Chúng tôi xác định đây không chỉ là hoạt động thiện nguyện mà còn là trách nhiệm, là một phần sứ mệnh của người làm báo đối với cộng đồng", Tổng Biên tập Báo Xây dựng chia sẻ.

Theo bà Nga, Báo Xây dựng không có nguồn kinh phí riêng dành cho những công trình như cầu Kinh Ngay. Nguồn lực thực hiện các chương trình chủ yếu đến từ bạn đọc, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và những người tin tưởng, đồng hành cùng Báo Xây dựng.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Tổng Biên tập Báo Xây dựng kỳ vọng, cầu Kinh Ngay không chỉ là công trình phục vụ giao thông mà còn có thể trở thành một điểm kết nối để mở ra những cơ hội phát triển mới cho khu vực cù lao Kinh Ngay nói riêng, xã Cái Ngang nói chung

Từ sự kết nối của Thiếu tướng Vũ Hùng Vương và quá trình tìm hiểu thực tế, Báo Xây dựng nhận thấy việc hỗ trợ xây dựng cầu Kinh Ngay là cần thiết, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Trong quá trình triển khai, các cấp lãnh đạo, cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương đã phối hợp, tạo điều kiện để công trình được thi công nhanh chóng.

"Đặc biệt, trong thời điểm các địa phương vừa thực hiện hợp nhất, sắp xếp tổ chức bộ máy với khối lượng công việc rất lớn, các đồng chí lãnh đạo địa phương vẫn dành thời gian quan tâm, phối hợp để công trình sớm hoàn thành", bà Nga nói.

Cầu Kinh Ngay chính thức được khánh thành, nối cù lao Kinh Ngay với bờ đất liền, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương.

Tại lễ khánh thành, Tổng Biên tập Báo Xây dựng cũng gợi ý địa phương tiếp tục phát huy lợi thế cảnh quan của cù lao Kinh Ngay.

Theo bà Nga, cù lao Kinh Ngay có cảnh quan đẹp. Nếu địa phương vận động người dân cùng tham gia chỉnh trang cảnh quan, trồng hoa trước cửa nhà, xây dựng những tuyến đường xanh, sạch, đẹp theo định hướng chung, diện mạo khu vực có thể tạo thêm điểm nhấn. Việc người dân cùng chính quyền tham gia xây dựng cảnh quan từng được triển khai tại một số địa phương và có thể tạo thêm điều kiện phát triển du lịch cộng đồng, thu hút du khách.

Bà Nguyễn Thị Minh Trang, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Tổng Biên tập Báo Xây dựng.

Với sự năng động của lãnh đạo xã, sự quan tâm của tỉnh và sự đồng thuận của bà con, cù lao Kinh Ngay hoàn toàn có thể được đầu tư, chỉnh trang để trở thành một không gian xanh, đẹp, gắn với cây cầu mới và những giá trị lịch sử, văn hóa của địa phương.

"Khi đó, cây cầu hôm nay không chỉ là công trình phục vụ giao thông mà còn có thể trở thành một điểm kết nối để mở ra những cơ hội phát triển mới cho bà con", Tổng Biên tập Báo Xây dựng chia sẻ.

Dịp này, Báo Xây dựng vinh dự nhận được bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long vì đã có đóng góp vật chất xây dựng nông thôn tại xã Cái Ngang.