Cầu Kinh Ngay - 81 năm mong ước qua sông thành hiện thực

Mảnh đất cù lao Kinh Ngay (ấp Tân Lộc, xã Cái Ngang, tỉnh Vĩnh Long) hình thành đến nay khoảng 81 năm. Hơn 8 thập kỷ qua, bao thế hệ người dân đã bám đất, sinh cơ lập nghiệp, nhưng con sông Kinh Ngay vẫn là khoảng cách.

Đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành cầu Kinh Ngay.

81 năm mong chờ

Một chiều cuối tháng 9, bên chén trà nghi ngút khói, ông Nguyễn Văn Mười Một (67 tuổi, ngụ ấp Tân Lộc, xã Cái Ngang) nhớ lại, trước đây, từ cù lao Kinh Ngay muốn sang bờ bên kia phải đi đò hoặc sử dụng xuồng. Với học sinh, con đường đến trường cũng không kém phần vất vả mỗi khi mưa to, gió lớn. Với người làm nông, các hộ sản xuất hàng thủ công, nông sản, việc đưa sản phẩm ra bên ngoài tiêu thụ luôn là nỗi lo.

"Gia đình tôi đan lục bình. Trước đây, khi chưa có đường, mỗi khi giao hàng phải đưa xuống xuồng rồi chở qua sông. Nhiều hôm mưa to, gió lớn, xuồng nhỏ nên chìm. Sau này, Nhà nước làm đường, việc vận chuyển bằng xe máy thuận tiện hơn, nhưng phải đi đường vòng xa hơn. Nói chung là vất vả lắm", ông Một nói.

Cầu Kinh Ngay do Báo Xây dựng tài trợ.

Hiểu rõ những khó khăn trong việc đi lại, học tập, làm việc, giao thương, buôn bán và đưa sản phẩm từ cù lao ra bên ngoài, ước mong về một cây cầu kiên cố không chỉ là câu chuyện của riêng gia đình ông Mười Một. Đó cũng là mong muốn được nhắc đến qua nhiều năm của những người sinh ra, lớn lên và gắn bó với mảnh đất cù lao.

Ông Võ Văn Cây (75 tuổi, ngụ cù lao Kinh Ngay) nhớ lại, đã có những đoàn về địa phương khảo sát việc xây dựng cầu. Người dân từng hy vọng, rồi lại tiếp tục chờ đợi.

"Đã có nhiều đoàn đến khảo sát xây cầu, nhưng sau đó thì không thấy trở lại. Bà con ở đây chỉ mong có một cây cầu để con em đi lại đỡ vất vả", ông Cây chia sẻ.

Niềm vui bên dòng Kinh Ngay

Ngày 22/9, cầu Kinh Ngay chính thức được khánh thành trong niềm vui của người dân cù lao Kinh Ngay nói riêng và xã Cái Ngang nói chung.

Người dân cù lao Kinh Ngay phấn khởi khi mong ước bao năm qua thành hiện thực.

Sau nhiều năm chờ đợi, cây cầu nối hai bờ đã trở thành hiện thực. Từ đây, người dân không còn phải phụ thuộc vào những chuyến đò để qua sông. Với vợ chồng ông Mười Một, cây cầu mở ra thêm điều kiện để nghề đan lục bình thuận lợi hơn.

"Có cầu rồi, bà con đi lại thuận tiện hơn. Các đơn vị thu mua cũng có thể vào tận nơi", bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, vợ ông Mười Một, phấn khởi.

Bà Lê Thị Phên (80 tuổi, ngụ ấp Tân Lộc, xã Cái Ngang), bao năm qua gắn bó với con đò, đưa đón người dân hai bên bờ. Cây cầu hoàn thành cũng đồng nghĩa với việc công việc của bà không còn nữa. Nhưng bà Phên không buồn.

Ở tuổi 80, bà vui khi chứng kiến một cây cầu khang trang được xây dựng sau nhiều năm mong đợi. Những "mối ruột đi đò" của bà nay đã có một con đường thuận tiện, an toàn để đi lại.

Dù "thất nghiệp", nhưng cụ Lê Thị Phên không buồn.

Niềm vui lan khắp cù lao. Nhiều người dân hai bên bờ phấn khởi khi cây cầu hoàn thành. Có hộ còn tổ chức tiệc ăn mừng trước ngày khánh thành.

Mở đường cho một chặng phát triển mới

Cầu Kinh Ngay được xây dựng với chiều dài 73m, rộng 3m, tải trọng 3 tấn, nối ấp Hậu Lộc và ấp Tân Lộc, xã Cái Ngang. Công trình có tổng kinh phí thực hiện 1.977.800.000 đồng, do Chương trình Chung tay vì An toàn giao thông của Báo Xây dựng tài trợ.

Cây cầu không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện, an toàn hơn mà còn tạo điều kiện vận chuyển nông sản, sản phẩm thủ công, hỗ trợ giao thương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Chia sẻ với PV Báo Xây dựng, bà Nguyễn Thụy Yến Phương, Bí thư Đảng ủy xã Cái Ngang cho biết, đối với người dân cù lao Kinh Ngay, cây cầu hoàn thành mang ý nghĩa đặc biệt, bởi đây là công trình mà nhiều thế hệ đã mong chờ suốt 81 năm.

Nhịp cầu nối đôi bờ, việc đi lại của người dân thuận tiện hơn.

"81 năm qua, bà con cù lao đã trải qua không ít khó khăn trong việc đi lại, nhất là vào những mùa mưa bão, nước lớn. Các em học sinh đến trường còn nhiều thiệt thòi; nông sản, hàng hóa làm ra cũng gặp không ít trở ngại khi vận chuyển ra bên ngoài. Vì vậy, mong ước có một cây cầu kiên cố bắc qua dòng Kinh Ngay không chỉ là mong muốn của một thế hệ mà đã trở thành khát vọng của nhiều thế hệ người dân", bà Phương chia sẻ.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Cái Ngang, việc cầu Kinh Ngay được khánh thành hôm nay không đơn thuần là hoàn thành thêm một công trình giao thông. Cây cầu còn mở ra điều kiện để người dân thuận tiện hơn trong sinh hoạt, học tập, sản xuất, giao thương. Đồng thời tạo thêm dư địa để địa phương khai thác những tiềm năng sẵn có.

"Chúng tôi rất trân trọng sự đồng hành của Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam, Báo Xây dựng và các đơn vị đã quan tâm, vận động nguồn lực để xây dựng cầu Kinh Ngay. Đây là công trình có ý nghĩa thiết thực đối với đời sống người dân, hiện thực hóa mong ước mà bà con đã chờ đợi suốt nhiều năm", bà Phương nói.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh vui vì từ nay, việc vận chuyển các sản phẩm mỹ nghệ từ lục bình của bà sẽ thuận tiện hơn.

Đặc biệt, để cây cầu phát huy hiệu quả, theo bà Phương, địa phương sẽ tiếp tục quan tâm hoàn thiện hệ thống đường giao thông kết nối vào cầu. Trong quá trình triển khai, người dân đã đồng thuận hiến đất, tháo dỡ cây trái, hoa màu để mở đường.

"Đối với người nông dân, tấc đất là tấc vàng. Việc bà con đồng thuận hiến đất, di dời cây trái, hoa màu để mở đường thể hiện tinh thần đoàn kết và sự đồng thuận rất lớn. Đây là điều kiện quan trọng để cây cầu không chỉ nối đôi bờ mà thực sự kết nối đời sống, sản xuất của người dân", bà Phương cho biết.

Cũng theo lãnh đạo xã Cái Ngang, địa phương đang định hướng khu vực cù lao Kinh Ngay phát triển du lịch cộng đồng, gắn với mở rộng kết nối giao thương hàng hóa, nông sản theo tuyến Kinh Ngay - chợ nổi, chợ đầu mối Cái Ngang.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng bà con cù lao Kinh Ngay bên công trình mới.

Cùng với đó, địa phương định hướng triển khai các dự án phát triển nông nghiệp xanh trong chuỗi dự án "Cái Ngang xanh", từng bước nâng tầm giá trị nông sản địa phương, trong đó có sản phẩm mít ruột đỏ.

"Những định hướng này đã được địa phương đưa vào quy hoạch chung của xã và đang chờ cấp có thẩm quyền phê duyệt. Khi hệ thống giao thông được kết nối thuận lợi, đặc biệt là có cầu Kinh Ngay, đây sẽ là điều kiện quan trọng để địa phương mở rộng giao thương, phát triển nông nghiệp xanh và từng bước khai thác tiềm năng du lịch cộng đồng", bà Phương thông tin.