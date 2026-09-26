Cầu kính cao nhất Việt Nam hoạt động trở lại

Du khách chụp ảnh tại cầu kính. Ảnh: @lindaisy_sd.

Trao đổi với Tri Thức - Znews ngày 26/9, ông Nguyễn Văn Huân, đại diện khu du lịch cầu kính Rồng Mây (Lai Châu), cho biết đơn vị sẽ đón khách trở lại từ ngày 1/10 cho đến khi có chỉ đạo mới của cơ quan chức năng.

Quyết định này được đưa ra sau khi dự án liền kề đã tạm dừng thi công và vấn đề an toàn của khu du lịch tạm thời được đảm bảo. Việc hoạt động trở lại giúp duy trì thu nhập và ổn định đời sống của cán bộ, công nhân viên, không làm gián đoạn lịch trình tham quan và góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Trước đó, ngày 15/9, khu du lịch cầu kính Rồng Mây thông báo tạm dừng hoạt động từ ngày 1/10 để xem xét, đánh giá tổng thể. Nguyên nhân đến từ dự án thi công liền kề, tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt lớn, gây rủi ro cho du khách và tài sản. Thời điểm này, ông Huân cho biết việc tạm dừng hoạt động chắc chắn có những ảnh hưởng nhất định, nhưng cần đặt yếu tố an toàn lên trước.

Đơn vị cũng đưa phương án hoàn lại toàn bộ tiền hoặc du khách liên hệ với công ty lữ hành để đổi lịch hoặc điểm tham quan thay thế.

Cầu kính cao nhất Việt Nam nhìn từ trên cao. Ảnh: UBND Lai Châu.

Đến ngày 22/9, UBND Lai Châu đã lập đoàn kiểm tra liên ngành để rà soát hồ sơ của dự án Du lịch thác trắng đèo Hoàng Liên (khu du lịch cầu kính Rồng Mây) và quần thể du lịch Vườn Địa Đàng nằm phía sau khu du lịch. Hai dự án không chồng lấn về vị trí, ranh giới và diện tích.

Sau kiểm tra, UBND xã Bình Lư đã ban hành công văn, chỉ đạo chủ đầu tư tạm dừng thi công đoạn đường công vụ thuộc dự án quần thể du lịch trên để phục vụ công tác kiểm tra thực địa và rà soát hồ sơ liên quan.

Du khách quốc tế tham quan cầu kính trong chuyến du lịch Tây Bắc. Ảnh: Bruna Gerotto.

Khu du lịch cầu kính Rồng Mây bắt đầu hoạt động từ năm 2019, nằm ở độ cao 2.200 m so với mực nước biển, thuộc khu vực đỉnh đèo Ô Quy Hồ, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường (cũ), Lai Châu và cách Sa Pa khoảng 20 km. Đây vốn là điểm tham quan được đưa vào nhiều tour khám phá Tây Bắc.

Công trình giới thiệu là cầu kính cao nhất Việt Nam, rộng khoảng 5 m và dài 60 m. Mỗi năm, nơi đây đón khoảng 300.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm 80%, doanh thu khoảng 200 tỷ đồng/năm.

Đây không phải lần đầu khu du lịch phải tạm dừng hoạt động do những vấn đề liên quan đến điều kiện an toàn tại khu vực đồi núi. Tháng 6/2024, nơi đây từng tạm dừng đón khách sau khi mưa lớn gây sạt lở đất đá và cây cối từ vách núi, kéo theo một phần khu nhà dịch vụ bị hỏng, ảnh hưởng đến đường lên khu vực nhà chờ.