Cấu kết buôn bán ma túy giữa giang hồ cộm cán Hoàng 'Nato' và 9 đối tượng người nước ngoài

Ngày 21/9, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy lớn, bắt giữ Dương Minh Tuấn (tức Hoàng "Nato”, SN 1983, giang hồ cộm cán ngụ phường Gia Định) cùng 126 đối tượng liên quan. Trong số này có nhiều đối tượng tự xưng “giang hồ mạng” và 9 người mang quốc tịch nước ngoài.

Đối tượng Hoàng "Nato" - Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, đường dây vừa bị đấu tranh bóc gỡ do Kim Ju Young (SN 1992, quốc tịch Hàn Quốc), Phạm Phương Anh (SN 1999, ngụ An Giang), Phạm Tài Vinh (SN 2002, ngụ Quảng Trị), Lê Đăng Khoa (SN 1994, ngụ Phường Bảy Hiền), Giang Quốc Khánh (SN 2000, ngụ phường Phú Định), Phạm Minh Sang (SN 1992, ngụ phường Tân Hưng) và Nguyễn Thành Quốc (SN 1996, ngụ phường Tân Sơn Nhất) cầm đầu.

Các nhánh này chuyên mua bán, cung ứng etomidate, ketamine, thuốc lắc và nhiều loại ma túy tổng hợp khác.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 1.000 đầu "pod chill" chứa ma túy etomidate, lượng lớn ma túy tổng hợp cùng nhiều tài liệu, tang vật liên quan.

Các đối tượng đã ngụy trang ma túy dưới dạng các sản phẩm nhỏ gọn, kiểu dáng giống hệt thuốc lá điện tử thông thường nhằm dễ dàng cất giấu, len lỏi cung cấp cho giới trẻ tại các tụ điểm vui chơi, giải trí.

Hiện Công an TP Hồ Chí Minh vẫn đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.