Cầu Kênh Năng ở Đồng Tháp chậm thông xe do vướng mặt bằng đường dẫn

Cầu Kênh Năng bắc qua Kênh Năng, trên đường Huyện 33 có tổng mức đầu tư dự án ban đầu gần 24,7 tỷ đồng. Chủ đầu tư là UBND huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) trước đây.

Theo thiết kế cầu có chiều dài gần 44m, mặt cầu rộng 7m với ba nhịp cầu, đường dẫn vào cầu chính và đường gom dân sinh hai bên cầu.

Cầu Kênh Năng, xã Long Định đã làm xong cầu chính, đường dẫn hai đầu cầu chưa xong.

Cây cầu được khởi công vào tháng 2/2024 và dự kiến hoàn thành thông xe cuối tháng 12/2024. Hiện, công trình đã hoàn thành ba nhịp cầu chính, phần đường dẫn hai đầu cầu chưa làm xong nên chưa thể thông xe.

Theo ghi nhận, đến ngày 1/10, công trình cầu Kênh Năng vẫn còn ngổn ngang, tuy phần cầu đã xây dựng xong, đường dẫn hai đầu cầu chưa được vuốt nối đồng bộ.

Do chờ ngày thông xe cầu quá lâu, để tiện đi lại qua hai bờ kênh, người dân trong vùng dùng đất đá lót hai đầu cầu làm tạm đường dẫn để xe máy qua lại cầu.

Tuy nhiên, trời mưa đường trơn trượt, sình lầy, việc đi lại này cũng rất khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cao.

Theo người dân trong khu vực cầu Kênh Năng đã xây dựng xong nhưng phải chờ đường dẫn lên cầu hơn một năm nay gây lãng phí. Việc chậm trễ thông xe ảnh hưởng việc đi lại, phụ huynh đưa rước học sinh, đi làm đồng… vận chuyển nông sản hàng hóa.

Dự án chậm hoàn thành ảnh hưởng việc đi lại của người dân đôi bờ kênh Năng.

Trao đổi với PV Báo Xây dựng ông Đỗ Hoàng Khuyên, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp cho biết: Hiện, UBND xã Long Định đang áp giá bồi thường, hỗ trợ, bàn giao mặt bằng.

"Sau khi có mặt bằng, chủ đầu tư sẽ tái khởi động lại, sớm hoàn thành và thông xe cầu Kênh Năng để xe cộ đi lại thuận lợi, an toàn", ông Khuyên cho hay.

Đại diện UBND xã Long Định (tỉnh Đồng Tháp) xác nhận việc chậm trễ thông xe cầu một phần do giải phóng mặt bằng. Sau khi xã Long Định mới tiếp nhận đã tích cực vận động người dân bàn giao đường dẫn cho nhà thầu thi công.

"Hiện, phần đường dẫn phía Tây đã cơ bản ổn rồi, xã đang áp giá bồi thường. Còn lại một hộ dân, xã đang vận động sớm bàn giao để thi công hoàn thiện, đưa cầu Kênh Năng vào sử dụng", một lãnh đạo UBND xã Long Định thông tin.