Cầu Kênh 2 trị giá hơn 2,8 tỷ đồng nối Vĩnh Thạnh Trung với Châu Phú

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành cầu Kênh 2.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thạnh Trung Lý Huỳnh Nhật Tiến tặng giấy khen của UBND xã cho các tập thể có thành tích đóng góp xây dựng cầu.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Châu Phú Thi Hồng Thúy tặng giấy khen của UBND xã cho các cá nhân có thành tích đóng góp xây dựng cầu.

Sáng 18/10, UBND xã Vĩnh Thạnh Trung và UBND xã Châu Phú phối hợp tổ chức khánh thành cầu Kênh 2. Tham dự có ông Lê Văn Nưng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang và Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức.

Cầu được khởi công ngày 25/5/2026, xây dựng bằng bê tông cốt thép, dài 36,21m, rộng 5m, tải trọng 8 tấn. Tổng kinh phí thực hiện hơn 2,8 tỷ đồng, do các nhà hảo tâm và Nhân dân đóng góp.

Công trình góp phần kết nối giao thông giữa hai xã, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương và phát triển sản xuất.

Dịp này, UBND xã Vĩnh Thạnh Trung và UBND xã Châu Phú tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp xây dựng cầu.