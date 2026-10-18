Cầu Kênh 2 trị giá hơn 2,8 tỷ đồng nối Vĩnh Thạnh Trung với Châu Phú
Cầu Kênh 2 nối hai xã Vĩnh Thạnh Trung và Châu Phú (An Giang), có chiều dài hơn 36m, rộng 5m, tải trọng 8 tấn, tổng kinh phí xây dựng hơn 2,8 tỷ đồng do nhà hảo tâm và người dân đóng góp.
Sáng 18/10, UBND xã Vĩnh Thạnh Trung và UBND xã Châu Phú phối hợp tổ chức khánh thành cầu Kênh 2. Tham dự có ông Lê Văn Nưng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang và Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức.
Cầu được khởi công ngày 25/5/2026, xây dựng bằng bê tông cốt thép, dài 36,21m, rộng 5m, tải trọng 8 tấn. Tổng kinh phí thực hiện hơn 2,8 tỷ đồng, do các nhà hảo tâm và Nhân dân đóng góp.
Công trình góp phần kết nối giao thông giữa hai xã, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương và phát triển sản xuất.
Dịp này, UBND xã Vĩnh Thạnh Trung và UBND xã Châu Phú tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp xây dựng cầu.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/cau-kenh-2-tri-gia-hon-2-8-ty-dong-noi-vinh-thanh-trung-voi-chau-phu-a499943.html