Cầu Hồng Hà lộ hình hài sau một năm thi công

VIDEO: Lắp đặt những phiến dầm đầu tiên, cầu Hồng Hà dần lộ hình hài.

Sau một năm khởi công, cầu Hồng Hà (thuộc tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô) được thi công kết cấu phần trên. Các phiến dầm đầu tiên đã được lắp đặt, nối các nhịp trụ qua sông Hồng.

Khởi công tháng 10/2025, cầu Hồng Hà có tổng chiều dài cầu và cầu cạn khoảng 4,377 km, gồm 70 trụ, tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng.

Cuối tháng 10, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đã hoàn thành; hai gói thầu xây lắp đang tổ chức 30 mũi thi công, sản lượng đạt khoảng 51% giá trị hợp đồng.

Hiện công tác lao lắp dầm tại các đoạn cầu cạn được triển khai.

Trên công trường, hàng trăm công nhân, kỹ sư cùng máy móc, thiết bị chuyên dụng được huy động triển khai dự án.

Các hạng mục cầu dẫn và cầu vượt sông được triển khai.

Đường dẫn cầu Hồng Hà nối vành đai 4.

Cầu Hồng Hà dự kiến thông xe kỹ thuật vào tháng 7/2027, hoàn thiện vào tháng 10/2027. Khi hoàn thành, cầu góp phần hoàn thiện tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, mở rộng không gian phát triển khu vực phía Bắc Hà Nội.

Vị trí thi công cầu trên bản đồ Google maps.