Cầu Hồng Hà gần 10.000 tỷ đồng lộ hình hài sau một năm thi công

Khởi công từ tháng 10/2025, cầu Hồng Hà có tổng chiều dài cầu và cầu cạn khoảng gần 4,4km, gồm 70 trụ, tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng

Sau một năm khởi công, cầu Hồng Hà (thuộc tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô) được thi công kết cấu phần trên

Các phiến dầm đầu tiên đã được lắp đặt, nối các nhịp trụ qua sông Hồng

Được biết, tới cuối tháng 10/2026, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đã hoàn thành; hai gói thầu xây lắp đang tổ chức 30 mũi thi công, sản lượng đạt khoảng 51% giá trị hợp đồng

Theo ghi nhận, hiện công tác lao lắp dầm tại các đoạn cầu cạn đang được triển khai

Trên công trường, hàng trăm công nhân, kỹ sư cùng máy móc, thiết bị chuyên dụng được huy động triển khai dự án

Các hạng mục cầu dẫn và cầu vượt sông đang được triển khai đồng loạt

Loạt trụ cầu chính giữa lòng sông Hồng đang bước vào giai đoạn thi công kết cấu nhịp

Từ những trụ bê tông đứng giữa lòng sông đến các phiến dầm đầu tiên được lắp đặt, hình hài cầu Hồng Hà đang ngày càng rõ nét

Khu vực đúc dầm và thi công cầu cạn được triển khai song song với các hạng mục cầu chính

Theo kế hoạch, cầu Hồng Hà phấn đấu thông xe kỹ thuật vào tháng 7/2027 và hoàn thành trong tháng 10/2027

Khi đưa vào khai thác, công trình góp phần tăng cường kết nối khu vực phía Bắc và phía Tây Hà Nội, từng bước hoàn thiện tuyến Vành đai 4, giảm áp lực giao thông trên các tuyến đường hiện hữu