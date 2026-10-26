Cầu Hồng Hà gần 10.000 tỷ đồng lộ diện những nhịp dầm đầu tiên. Video: Tuấn Anh

Khởi công từ tháng 10/2025, dự án cầu Hồng Hà nối xã Mê Linh với xã Ô Diên (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công kết cấu phía trên. Những phiến dầm đầu tiên được lắp đặt trên các trụ cầu cạn, trong khi các trụ cầu chính tiếp tục vươn cao giữa sông Hồng, từng bước định hình diện mạo công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô.

Cầu Hồng Hà và phần cầu cạn dài khoảng 4,377km, gồm 70 trụ, thuộc dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội, đến giữa tháng 10/2026, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành. Hai gói thầu xây lắp đang triển khai 30 mũi thi công, với giá trị sản lượng đạt khoảng 51% hợp đồng.

Toàn cảnh công trường cầu Hồng Hà nhìn từ trên cao, với các trụ cầu nối dài hướng ra sông Hồng. Ảnh: Tuấn Anh

Đến nay, toàn bộ 941 cọc khoan nhồi đã hoàn thành; 69/70 bệ trụ được thi công. Các nhà thầu đã đúc 177/450 phiến dầm Super T, lao lắp 2/45 nhịp cầu cạn và triển khai đốt dầm K0 tại 10/19 trụ cầu chính. Việc đồng loạt thi công cầu dẫn và cầu vượt sông đang từng bước hình thành kết cấu chính của công trình.

Những phiến dầm đầu tiên được lắp đặt trên hệ thống trụ cầu cạn, dần hình thành kết cấu mặt cầu. Ảnh: Tuấn Anh

Phiến dầm bê tông được lắp ghép, tạo nên những nhịp cầu cạn đầu tiên. Ảnh: Tuấn Anh

Khu vực đầu nhịp cầu đang được thi công, chuẩn bị kết nối với các nhịp tiếp theo. Ảnh: Tuấn Anh

Hệ thống trụ cầu, bãi tập kết dầm và máy móc trải dài trên công trường hướng ra sông Hồng. Ảnh: Tuấn Anh

Công nhân gia công, uốn thép phục vụ thi công các hạng mục kết cấu cầu. Ảnh: Tuấn Anh

Khu vực tập kết và lắp đặt dầm cầu cạn với hệ thống cẩu, thiết bị chuyên dụng. Ảnh: Tuấn Anh

Kết cấu trụ cầu đang được thi công với hệ thống ván khuôn, giàn giáo và cốt thép. Ảnh: Tuấn Anh

Công nhân sử dụng máy mài xử lý bề mặt cấu kiện thép tại công trường. Ảnh: Tuấn Anh

Cần cẩu chuyên dụng được huy động phục vụ thi công kết cấu cầu Hồng Hà. Ảnh: Tuấn Anh