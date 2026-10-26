Cầu Hồng Hà gần 10.000 tỷ đồng lộ diện những nhịp dầm đầu tiên
Cầu Hồng Hà trên tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô dần lộ diện khi những phiến dầm đầu tiên được lắp đặt.
Khởi công từ tháng 10/2025, dự án cầu Hồng Hà nối xã Mê Linh với xã Ô Diên (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công kết cấu phía trên. Những phiến dầm đầu tiên được lắp đặt trên các trụ cầu cạn, trong khi các trụ cầu chính tiếp tục vươn cao giữa sông Hồng, từng bước định hình diện mạo công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô.
Cầu Hồng Hà và phần cầu cạn dài khoảng 4,377km, gồm 70 trụ, thuộc dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội, đến giữa tháng 10/2026, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành. Hai gói thầu xây lắp đang triển khai 30 mũi thi công, với giá trị sản lượng đạt khoảng 51% hợp đồng.
Đến nay, toàn bộ 941 cọc khoan nhồi đã hoàn thành; 69/70 bệ trụ được thi công. Các nhà thầu đã đúc 177/450 phiến dầm Super T, lao lắp 2/45 nhịp cầu cạn và triển khai đốt dầm K0 tại 10/19 trụ cầu chính. Việc đồng loạt thi công cầu dẫn và cầu vượt sông đang từng bước hình thành kết cấu chính của công trình.
Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/cau-hong-ha-gan-10000-ty-dong-lo-dien-nhung-nhip-dam-dau-tien-16926102614442895.htm