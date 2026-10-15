Cầu Hồng Hà bắt đầu gác dầm, đúc hẫng nhịp chính

Công trường cầu Hồng Hà thuộc dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô đang bước vào giai đoạn thi công nhiều hạng mục kết cấu quan trọng.

Phía Đan Phượng, các nhà thầu bắt đầu triển khai gác dầm cầu cạn, trong khi ở phía Mê Linh, nhà thầu Đạt Phương đang thực hiện công tác đúc hẫng nhịp chính vượt sông Hồng.

Hai mũi thi công góp phần từng bước định hình diện mạo cây cầu lớn kết nối hai bờ sông, đồng thời hoàn thiện trục giao thông vành đai phía Bắc và phía Tây Hà Nội.

Cầu Hồng Hà là một trong những công trình quan trọng của dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội, được khởi công vào tháng 10/2025, với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng.

Công trình có chiều dài khoảng 6km theo phạm vi dự án được công bố, kết nối khu vực Đan Phượng và Mê Linh, tạo thêm tuyến vượt sông Hồng ở phía Bắc Thủ đô.

Trong tổng thể tuyến đường, cầu Hồng Hà giữ vai trò kết nối quan trọng giữa hai bờ sông Hồng, đồng thời liên kết với hệ thống đường song hành và tuyến cao tốc của Vành đai 4.

Khi được đưa vào khai thác, công trình sẽ tạo thêm lựa chọn di chuyển cho người dân, phương tiện vận tải và hoạt động giao thương giữa các khu vực phía Bắc với phía Tây Hà Nội.

Ở phía Mê Linh, khu vực cầu chính vượt sông Hồng tiếp tục là một trong những điểm thi công đáng chú ý.

Nhà thầu Đạt Phương đang triển khai công tác đúc hẫng nhịp chính, phương pháp thi công được sử dụng để hình thành các nhịp cầu bê tông cốt thép dự ứng lực có khẩu độ lớn.

Khác với phương pháp lắp ghép dầm cầu cạn, đúc hẫng được thực hiện bằng cách thi công từng đốt dầm liên tiếp từ trụ cầu, mở rộng dần về hai phía. Các đốt dầm được liên kết với nhau thông qua hệ thống cốt thép và cáp dự ứng lực, bảo đảm khả năng chịu lực của kết cấu trong từng giai đoạn thi công cũng như khi hoàn thành.

Ngoài đúc hẫng nhịp chính, cầu Hồng Hà cũng đúc hẫng nhịp vượt qua đê sông Hồng.

Đây là những bước quan trọng để công trình từng bước hình thành kết cấu liên tục từ đường dẫn hai phía đến khu vực vượt sông Hồng, hướng tới mục tiêu hoàn thành theo kế hoạch.