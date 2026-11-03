Cầu hơn 500 tỷ đồng cửa ngõ phía nam Đà Nẵng gấp rút thi công về đích cuối năm

Hiện trạng cầu Biện ở cửa ngõ phía nam Đà Nẵng. Video: Duy Quốc.

Cầu Biện nằm trên tuyến Lê Văn Hiến - Trần Đại Nghĩa, là trục giao thông quan trọng ở cửa ngõ phía nam Đà Nẵng. Công trình thuộc Tiểu dự án nạo vét, thoát lũ khẩn cấp sông Cổ Cò, khởi công ngày 12/1/2024, có tổng dự toán xây dựng gần 579,9 tỷ đồng. Ảnh: Duy Quốc.

Theo kế hoạch, tiến độ hoàn thành hạng mục đến ngày 30/6/2026, trong khi thời gian thực hiện dự án đến tháng 5/2027. Tuy nhiên, do gặp khó khăn trong quá trình triển khai, tiến độ bị kéo dài.

Trước tình hình công trình không thể hoàn thành theo tiến độ ban đầu, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp đã báo cáo Sở Tài chính, đề xuất gia hạn thời gian thi công đến ngày 31/12/2026.

Ghi nhận tại công trường, nhiều mũi thi công được triển khai đồng loạt, công nhân và máy móc tập trung hoàn thiện các hạng mục còn lại.

Ông Trần Trung Hiếu, Tổ trưởng tổ tư vấn giám sát công trường, cho biết quá trình tháo dỡ cầu cũ, thu dọn và tận dụng lại các cấu kiện phục vụ thi công mất nhiều thời gian. Bên cạnh đó, việc thi công cọc khoan nhồi gặp khó khăn do địa chất phức tạp, khiến công trình không thể hoàn thành như kế hoạch ban đầu.

Ông Hiếu cho biết để đảm bảo tiến độ, các đơn vị duy trì khoảng 60 công nhân, tổ chức thi công 3 ca mỗi ngày nhằm đẩy nhanh các hạng mục còn lại. Đến nay, công trình đạt khoảng 80% khối lượng, riêng phần dầm cầu hoàn thành hơn 90%.

Theo ông Hiếu, với khối lượng công việc đã thực hiện, các đơn vị đang tập trung nguồn lực, bám sát kế hoạch đề ra, phấn đấu đưa công trình đạt mục tiêu thông xe kỹ thuật vào cuối tháng 12/2026.

Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng nâng cao năng lực lưu thông trên tuyến Lê Văn Hiến - Trần Đại Nghĩa, giảm áp lực giao thông tại cửa ngõ phía nam thành phố, đồng thời tạo thuận lợi cho người dân đi lại.