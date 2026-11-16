Câu hỏi về rau củ khiến người chơi Ai Là Triệu Phú ở Mỹ 'tưởng thua hóa thắng'

Câu hỏi về rau củ trong một chương trình Ai Là Triệu Phú

Một câu hỏi về rau củ có thể khó đến đâu mà được xếp thành câu thứ 9 trong chương trình Ai Là Triệu Phú? Để rồi nó khiến người trả lời bị dừng cuộc chơi một cách oan uổng? Và rồi nó lại được xác định là "câu hỏi lỗi"?

Sự việc phức tạp này là có thật, xảy ra trong một chương trình Ai Là Triệu Phú phiên bản ở Mỹ vào năm 2001.

Người dẫn chương trình Ai Là Triệu Phú, phiên bản ở Mỹ vào năm 2001, với hình ảnh người chơi ở phía sau. Ảnh: ABC.

Khi đó, Ed Toutant, một kỹ sư của công ty IBM, tham gia Ai Là Triệu Phú và gặp câu hỏi thứ 9, trị giá 16.000 USD (khoảng 412 triệu đồng; các mức quy đổi trong bài đều theo tỉ giá hiện tại), liên quan đến rau củ nhưng nội dung khá lạ.

Câu hỏi là: Các nhà khoa học ở Anh gần đây đã biến đổi gene loại rau củ nào để nó phát sáng khi cần nước?

Bốn lựa chọn là:

A. Khoai tây

B. Cà chua

C. Bắp cải

D. Cà rốt

Toutant hỏi ý kiến khán giả rồi chọn B. Cà chua. Tuy nhiên, chương trình công bố đáp án là A. Khoai tây. Toutant bị loại, số tiền thưởng bị giảm xuống mức 1.000 USD (khoảng 26 triệu đồng).

Ed Toutant khi bị xác định là chọn đáp án sai. Ảnh: Gameshow Network.

Người chơi không nhầm, chương trình mới nhầm

Sau đó, một số trang báo xác nhận rằng thực sự có nghiên cứu về khoai tây phát sáng nhưng được thực hiện tại Scotland. Và có một nhà khoa học khác ở Oxford (Anh) lại tạo ra cây cà chua phát sáng.

Tức là, câu hỏi thì không chính xác, còn câu trả lời của Toutant thì có.

Vậy nên, một thời gian sau đó, Toutant được mời quay lại chương trình Ai Là Triệu Phú, tiếp tục chơi từ câu số 9 (trị giá 16.000 USD), tất nhiên là một câu hỏi mới, và cũng được khôi phục sự trợ giúp Hỏi ý kiến khán giả.

Ở cơ hội thứ hai này, Toutant đã đi đến cùng, trả lời được cả câu số 15 và giành giải thưởng cao nhất là 1,86 triệu USD (gần 48 tỉ đồng).

Ed Toutant giành giải thưởng cao nhất khi được mời trở lại với Ai Là Triệu Phú. Ảnh: ABC.

Cây "khát nước" có thể phát sáng thật không?

Thực sự là có một nhóm các nhà khoa học ở Edinburgh (Scotland) đã tạo ra cây khoai tây biến đổi gene phát sáng khi thiếu nước. Nhưng tín hiệu này rất khó thấy bằng mắt thường mà cần một bộ cảm biến để phát hiện, theo trang Bioprocess Online.

Ý tưởng của các nhà khoa học là dùng những cây này làm “cây báo hiệu", báo cho người trồng biết lúc nào ruộng cần tưới, chứ không phải tạo ra củ khoai tây sáng như bóng đèn.

Còn về Toutant, ông mất vào năm 2018, nhưng ông vẫn luôn được nhắc tới là một trong những người hiếm hoi trở thành "nhà vô địch" Ai Là Triệu Phú trên thế giới, và đến được chức vô địch đó bằng cơ hội thứ hai.