Câu hỏi tưởng dễ mà khiến 3 điểm cầu Chung kết Olympia cùng nhầm một chữ cái

Câu hỏi dành cho các điểm cầu

Trong trận Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 diễn ra sáng 1/11, một câu hỏi dành cho 4 điểm cầu đã tạo nên tình huống thú vị khi 3 điểm cầu cùng lựa chọn nhầm một chữ cái giống nhau.

Câu hỏi được đưa ra là: "3 chữ cái nào trong hệ thống bảng chữ cái tiếng Việt không có trong tên các tỉnh, thành phố của nước ta hiện nay?".

Hai MC của chương trình. (Ảnh chụp màn hình VTV)

Câu hỏi này mới nghe thì có vẻ không khó vì nhắc đến những điều rất quen thuộc là bảng chữ cái tiếng Việt và tên các tỉnh, thành phố. Thế nhưng để xác định được 3 chữ cái như câu hỏi yêu cầu lại không dễ như tưởng tượng.

Ba điểm cầu cùng nhầm chữ cái nào?

Với câu hỏi này, điểm cầu Hà Nội đưa ra đáp án X, E, Ơ; điểm cầu Khánh Hòa chọn X, D, E; điểm cầu Phú Thọ chọn X, E, Ơ; còn điểm cầu Hưng Yên trả lời X, Ơ, Ư.

Nhìn câu trả lời mà các điểm cầu đưa ra, nhiều khán giả thấy ngay một điều là cả ba điểm cầu Hà Nội, Phú Thọ, Hưng Yên đều chọn chữ Ơ. Nhưng thực ra, chữ Ơ có trong tên một thành phố rất quen thuộc, đó chính là Cần Thơ.

Đáp án chính xác thuộc về điểm cầu Khánh Hòa với 3 chữ cái D, E và X.

Ngoài ra, câu trả lời của điểm cầu Hưng Yên còn có một chi tiết ngộ nghĩnh: Điểm cầu này chọn cả chữ Ư, trong khi chữ Ư xuất hiện ngay trong tên tỉnh Hưng Yên.

Bốn điểm cầu đưa ra câu trả lời. (Ảnh chụp màn hình VTV)

Có thể thấy, điều khiến câu hỏi trở nên thú vị chính là sự kết hợp của 2 kiến thức rất quen thuộc, nhưng để trả lời chính xác trong thời gian ngắn, giữa không khí sôi động của cuộc thi, lại không hề đơn giản.