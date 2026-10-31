Câu hỏi tưởng chừng dễ nhất Ai Là Triệu Phú lại khiến người chơi dừng bước

Tóm tắt nhanh: Một câu hỏi trị giá 500.000 USD (khoảng 13 tỉ đồng) trong Ai Là Triệu Phú phiên bản Mỹ bất ngờ gây sốt trở lại sau gần 25 năm, được nhiều khán giả gọi là câu hỏi dễ nhất lịch sử chương trình.

Câu hỏi yêu cầu người chơi tìm ra nhân vật không phải Pokémon.

Dù đã sử dụng quyền trợ giúp 50:50, người chơi Toby Moore vẫn không đủ tự tin trả lời, quyết định dừng cuộc chơi và ra về với 250.000 USD (khoảng 6,5 tỉ đồng).

Phiên bản Mỹ của chương trình Ai Là Triệu Phú từng xuất hiện một câu hỏi khiến cộng đồng mạng bàn tán suốt nhiều năm. Điều đáng nói, đây không phải câu hỏi đánh đố bằng kiến thức chuyên sâu, mà chỉ yêu cầu người chơi phân biệt... một nhân vật Pokémon. Câu hỏi trị giá 500.000 USD (tương đương khoảng 13 tỉ đồng) tưởng chừng đơn giản với nhiều người nhưng lại khiến người tên Toby Moore phải dừng lại đáng tiếc.

Suốt nhiều năm, câu hỏi này được xem là "dễ nhất lịch sử" Ai Là Triệu Phú bản Mỹ, đặc biệt ở một cột mốc khủng như 500.000 USD. Câu hỏi là "Nhân vật nào trong đây không phải là Pokémon?", với 4 lựa chọn bao gồm Jigglypuff, Frodo, Squirtle và Pikachu.

Với những ai am hiểu văn hóa đại chúng, việc nhận ra đáp án gần như không đòi hỏi quá nhiều suy nghĩ. Câu trả lời cuối cùng chính là Frodo - nhân vật chính trong Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn.

Câu hỏi chọn nhân vật không phải Pokémon.

Toby Moore lúc này đã vượt qua 13 câu hỏi, tích lũy được 250.000 USD (tương đương khoảng 6,5 tỷ đồng). Câu hỏi về Pokémon nằm ở mốc 14, nhưng lại khiến nhà thống kê đến từ Tulsa, Oklahoma phải lúng túng.

Sau đó, anh quyết định sử dụng quyền trợ giúp 50:50, loại bỏ hai phương án C và D. Dù chỉ còn Jigglypuff và Frodo, anh vẫn không đủ tự tin để lựa chọn. Cuối cùng, Toby quyết định dừng cuộc chơi thay vì mạo hiểm số tiền đang có.

Phần thi của Toby Moore nhanh chóng được chia sẻ trở lại trên mạng xã hội, thậm chí vẫn còn được bàn tán đến tận hôm nay. Nhiều khán giả gọi đây là câu hỏi dễ nhất từng xuất hiện tại cột mốc câu 14. Một số người còn tiếc thay cho Toby khi không nhận ra những cái tên quen thuộc như Pikachu hay Frodo.

Nhân vật Frodo của series phim Chúa Nhẫn.

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến bênh vực người chơi khi cho rằng cần đặt câu hỏi vào bối cảnh năm 1999. Khi ấy, Pokémon mới gia nhập thị trường Mỹ chưa lâu và chủ yếu hướng đến trẻ em. Trong khi đó, bộ phim điện ảnh đầu tiên của Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn phải đến năm 2001 mới ra mắt, giúp hình ảnh Frodo tiếp cận đông đảo khán giả hơn. Trước kiến thức mình không biết, Toby quyết định dừng cuộc chơi để bảo toàn 250.000 USD là hoàn toàn sáng suốt.