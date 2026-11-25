Trong chương trình Ai Là Triệu Phú mới nhất, phát sóng ngày 24/11, NSƯT Nguyễn Văn Khuê đã tham gia với vai trò người chơi.

Ông trả lời rất nhanh những câu hỏi đầu tiên. Nhưng đến câu hỏi thứ 9, trị giá 14 triệu đồng, ông thừa nhận: “Câu này thì bó tay”.

Vậy câu hỏi đã khiến NSƯT Nguyễn Văn Khuê cố gắng suy luận nhưng không tìm được đáp án là thế nào?

Đó là câu hỏi: Rú Hống là tên dân gian của ngọn núi nào?

A. Ngự Bình

B. Tản Viên

C. Hồng Lĩnh

D. Non Nước

Câu hỏi số 9 dành cho NSƯT Nguyễn Văn Khuê trong chương trình Ai Là Triệu Phú mới nhất, phát sóng ngày 24/11 (Ảnh chụp màn hình VTV).

Sau khi suy nghĩ, NSƯT Nguyễn Văn Khuê quyết định nhờ sự trợ giúp của người đồng hành là em gái ông - cô Thúy Hòa.

Cô Hòa chọn đáp án là núi Hồng Lĩnh ở Hà Tĩnh. NSƯT Nguyễn Văn Khuê tin tưởng em gái, chọn C. Hồng Lĩnh và đó là đáp án đúng.

NSƯT Nguyễn Văn Khuê được em gái hỗ trợ, quyết định chọn phương án C. Hồng Lĩnh (Ảnh chụp màn hình VTV).

Vì sao núi Hồng Lĩnh còn được gọi là Rú Hống?

Theo phần giải thích của MC Quốc Khánh, rú là từ cổ có nghĩa là núi, còn Hống là cách đọc trại đi của chữ Hồng theo cách phát âm ở Trung Bộ. Vậy Rú Hống là Núi Hồng, tên gọi khác của núi Hồng Lĩnh.

Phương án mà NSƯT Nguyễn Văn Khuê lựa chọn chính là đáp án đúng (Ảnh chụp màn hình VTV).

Ba ngọn núi còn lại cũng có những tên gọi khác

Nếu câu hỏi là “Hòn Mô là tên cũ của ngọn núi nào?”, đáp án sẽ là phương án A. Theo Trang Thông tin Điện tử xã Quảng Điền (Huế), núi Ngự Bình ở Huế còn được gọi ngắn gọn là núi Ngự. Trước kia, ngọn núi này có tên là Hòn Mô hoặc Núi Bằng (Bằng Sơn).

Còn núi Tản Viên ở Ba Vì, Hà Nội, còn có tên là núi Ngọc Tản, Tản Sơn. Theo Báo Điện tử Chính phủ, người dân địa phương gọi đây là núi thắt cổ bồng vì phần gần đỉnh thắt lại, lên đến đỉnh thì xòe ra như chiếc ô, vì vậy cũng gọi là núi Tản, còn chữ Viên có nghĩa là tròn.

Còn Dục Thúy Sơn là tên cổ của núi Non Nước, phương án D của câu hỏi. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, cái tên đó nghĩa là “con chim trả tắm bên dòng sông nước bạc”.

Núi Hồng Lĩnh nhìn từ xã Can Lộc. Ảnh: Báo Hà Tĩnh.

Nhiều khán giả nhận xét đây là một câu hỏi rất thú vị, rất hay, vì ở Việt Nam có nhiều ngọn núi đẹp và nổi tiếng, tuy nhiên không phải ai cũng biết những tên khác hoặc ý nghĩa những tên gọi của những ngọn núi đó.