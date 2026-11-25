Chương trình Nhanh Như Chớp luôn thu hút khán giả với những câu hỏi nghe tưởng chừng hài hước, nhưng vẫn đánh đố được thí sinh và người xem.

Trong một tập thi đấu, có một câu hỏi liên quan đến hoa đã làm khó ca sĩ Thái Trinh, khiến cô bị tụt xuống mức 0 đáng tiếc.

Ở tập phát sóng này, cuộc đối đầu kịch tính diễn ra giữa đội Gin Tuấn Kiệt, Puka và Hoa hậu Khánh Vân, với đối thủ là Lan Hương, Thái Trinh và Yến Trang. Trong vòng Thái Trinh đối đầu Puka, nữ ca sĩ đã gặp trở ngại với câu hỏi "Hoa gì càng tưới càng héo".

Đối diện với thử thách này, Thái Trinh đã nhanh chóng vận dụng tư duy liên tưởng dựa trên sự đồng âm của từ "hoa" trong tiếng Việt. Cô liên tục liệt kê hàng loạt cụm từ quen thuộc như "hoa mắt", "hoa tay", hay thậm chí là "hoa hậu" để đáp án đúng. Tuy nhiên, sau một hồi phân vân, Thái Trinh lại quyết định chốt phương án cuối cùng là "hoa héo" và đành ngậm ngùi nhận kết quả không chính xác.

Thái Trinh ra đáp án là "hoa héo" nhưng không chính xác.

Sau cùng, đáp án đúng được đưa ra bởi MC chương trình Nhanh Như Chớp là "hoa tay". Theo lý giải, "hoa tay" trên đầu ngón tay của con người sẽ bị nhăn nheo, co lại trông giống như bị héo đi nếu ngâm trong nước quá nhiều. Trong khi đó, các loại hoa khác đều tươi tắn hơn nếu được tưới nước.

Puka vô tình trả lời đúng khi đang liệt kê đáp án.

Trái ngược với sự lưỡng lự của Thái Trinh, Puka lại tự tin xử lý cùng câu hỏi, thậm chí liệt kê ra được câu trả lời chính xác. Dù bị MC bắt lỗi vô tình đưa ra đáp án được chốt trong khi cô đang liệt kê, Puka vẫn có thể giải thích được vì sao "hoa tay" lại héo nếu được tưới nhiều nước. Từ đó, Puka giành được chiến thắng trước Thái Trinh và tiến gần hơn đến giải thưởng.