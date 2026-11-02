Câu hỏi Nhanh Như Chớp khiến Hari Won bối rối: Ăn gì mà càng ngày càng nhỏ lại?

Dù theo phong cách đố vui nhưng chương trình Nhanh Như Chớp vẫn không ít lần khiến các nghệ sĩ tham gia phải hoang mang về câu hỏi dành cho người chơi. Đặc biệt với một người mang hai dòng máu Việt Nam - Hàn Quốc như Hari Won, những câu hỏi mang tính chất "chơi chữ" luôn là thử thách lớn.

Trong tập đặc biệt của Nhanh Như Chớp, Hari Won có dịp trở thành thí sinh để trải nghiệm thử thách trả lời 10 câu hỏi của chương trình. Không ngờ rằng ngay từ câu đầu tiên, nữ diễn viên đã bày tỏ sự lúng túng. Câu hỏi được đưa ra là "Ăn gì mà càng ngày càng nhỏ lại?". Ban đầu, Hari Won đưa ra câu trả lời của mình là "ăn tát", nhưng đó không phải đáp án của chương trình.

Hari Won trả lời sai ngay từ câu hỏi đầu tiên.

Thực chất, đáp án của câu hỏi này là "ăn mòn". Hiện tượng "ăn mòn" làm cho vật thể chịu tác động bị thu nhỏ về kích thước, nên mới gọi là "càng ngày càng nhỏ lại". Tuy nhiên, Hari Won được cho là không hiểu lắm về đáp án này, cũng như hài hước nghĩ rằng ăn tát cũng khiến một ai đó "nhỏ lại".

Đáp án "ăn mòn" khiến Hari Won hoang mang nhẹ.

Có thể thấy, thử thách chơi chữ không hề dễ dàng đối với dàn thí sinh Nhanh Như Chớp. Về sau, Hari Won cũng khá chật vật để hoàn thành một số câu hỏi theo hướng này, thậm chí dù đã được "nhắc bài". Thế nhưng, điều này hoàn toàn dễ hiểu với một nghệ sĩ có một phần gốc gác nước ngoài như Hari Won, đặc biệt khi ngồi trên "ghế nóng" có thể nâng lên, hạ xuống đầy áp lực của chương trình.