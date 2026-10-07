Câu hỏi khó về ông Trump

Chỉ vài giờ sau khi Paramount Skydance chính thức hoàn tất thương vụ thâu tóm Warner Bros. Discovery (WBD) ngày 6/10, David Ellison xuất hiện trong cuộc họp báo đầu tiên trên cương vị người đứng đầu đế chế truyền thông mới, được xác nhận là Skydance.

Bên cạnh kế hoạch kinh doanh, một trong những vấn đề được giới truyền thông Mỹ đặc biệt quan tâm là mối quan hệ giữa Ellison và Tổng thống Donald Trump, cũng như tương lai của CNN - mạng tin tức vốn nhiều lần trở thành mục tiêu công kích của ông Trump.

Ellison nói về mối quan hệ với ông Trump

Tại cuộc họp báo Ngày đầu tiên của Skydance, Ellison thừa nhận công ty có "mối quan hệ tốt" với chính quyền Trump. Tuy nhiên, doanh nhân sinh năm 1983 bác bỏ quan điểm cho rằng ông đang chính trị hóa đế chế truyền thông mới.

Ellison nhấn mạnh muốn hiểu rõ bản chất sự việc phải có sự xác nhận từ hai phía, đồng thời lưu ý bản thân cũng qua lại với nhiều nhân vật cấp cao thuộc cả đảng Dân chủ như cựu Tổng thống Joe Biden, Thống đốc California Gavin Newsom lẫn Cộng hòa như Thượng nghị sĩ Cộng hòa Tim Scott.

Theo Ellison, khi hoạt động trong chính quyền thân thiện với doanh nghiệp, việc duy trì quan hệ với giới chức là điều cần thiết.

David Ellison tổ chức họp báo vào ngày Paramount Skydance và WBD chính thức về một nhà. Ảnh: Variety.

Trên thực tế, giữa gia đình Ellison và ông Trump gần gũi hơn quan hệ công việc thông thường.

David Ellison là con trai Larry Ellison, nhà đồng sáng lập tập đoàn công nghệ máy tính đa quốc gia Oracle và là người có quan hệ lâu năm với ông Trump.

Trong quá trình theo đuổi vụ thâu tóm WBD, David Ellison nhiều lần xuất hiện trong các sự kiện có sự hiện diện của Tổng thống Mỹ. Nam doanh nhân từng dự dạ tiệc Kennedy Center Honors tại Washington cùng Trump vào tháng 12/2025, thời điểm cuộc chiến giành WBD đang diễn ra quyết liệt.

Gần đây nhất, vào tối 24/9, David Ellison dẫn theo vợ Sandra Lynn tham gia bữa tiệc thiết đãi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng.

Không có bằng chứng cho thấy ông Trump trực tiếp ra quyết định Paramount phải mua WBD. Đây vẫn là thương vụ doanh nghiệp được thực hiện thông qua quá trình đấu giá, đàm phán, phê duyệt quản lý và thỏa thuận pháp lý.

Tuy nhiên, lãnh đạo nước Mỹ rõ ràng đã trở thành nhân tố chính trị đáng kể trong cuộc chiến này, đặc biệt khi CNN nằm trong khối tài sản mà Paramount muốn thâu tóm.

Ngay từ cuối năm 2025, ông Trump công khai cho rằng cần phải bán CNN, còn chỉ trích gay gắt hãng tin này. Trong khi đó, Paramount Skydance dưới quyền Ellison đã đưa ra đề nghị mua toàn bộ WBD, bao gồm CNN, thay vì chỉ mua mảng phim ảnh và streaming như phương án Netflix từng theo đuổi.

Theo The Wall Street Journal, trong quá trình vận động cho thương vụ, Ellison và nhóm của ông đã tìm cách trấn an chính quyền Trump rằng nếu giành quyền kiểm soát WBD, họ sẽ thực hiện những thay đổi đáng kể tại CNN. Một số nguồn tin thậm chí cho rằng Ellison đã trao đổi trực tiếp với ông Trump.

Ông Trump có mối quan hệ tốt với cha con Ellison. Ảnh: Getty Images.

Los Angeles Times sau đó cũng đưa tin David Ellison và cha ông được cho là đã cam kết với ông Trump về những thay đổi toàn diện tại CNN. Hai bên chưa xác nhận thông tin này.

Quan trọng hơn, thương vụ vượt qua “cửa ải” của Bộ Tư pháp Mỹ dưới chính quyền Trump mà không kèm điều kiện chống độc quyền đáng kể nào. Sau đó, Paramount đạt thỏa thuận với liên minh 12 bang để giải quyết vụ kiện phản đối thương vụ.

Chưa có bất kỳ xác nhận nào ông Trump đứng sau thương vụ, nhưng sự liên quan của Nhà Trắng gần như chắc chắn.

Ngay sau khi việc thâu tóm hoàn tất, ông Trump công khai hoan nghênh. Ông gọi đây là “thương vụ tuyệt vời", cũng tin tưởng Skydance "sẽ là công ty tuyệt vời".

Số phận của CNN dưới thời David Ellison

Trước khi thương vụ hoàn tất, đã xuất hiện nhiều đồn đoán rằng CNN có thể được điều chỉnh theo hướng ít đối đầu với ông Trump hơn. Lo ngại này không chỉ xuất phát từ mối quan hệ Ellison - Trump mà còn từ những thay đổi đã diễn ra tại CBS News sau khi Skydance tiếp quản Paramount.

Ellison bổ nhiệm Bari Weiss - cây bút có quan điểm bảo thủ và từng công khai chỉ trích xu hướng thiên tả của truyền thông Mỹ - làm tổng biên tập CBS News.

Một bộ phận giới báo chí lo ngại chủ sở hữu mới có thể áp dụng cách tiếp cận tương tự với CNN. Tuy nhiên, diễn biến mới nhất lại chưa cho thấy sự chuyển hướng nào.

Ngày 5/10, Skydance xác nhận Mark Thompson tiếp tục giữ vị trí lãnh đạo CNN. Ông không chịu sự quản lý của Bari Weiss. Thompson và Weiss tiếp tục điều hành CNN và CBS News theo hai cấu trúc riêng, cùng báo cáo lên Ellison và đồng CEO Ynon Kreiz.

Mark Thompson tiếp tục lãnh đạo CNN dưới thời David Ellison. Ảnh: Getty Images.

Thompson từng là tổng giám đốc BBC và lãnh đạo The New York Times. Ông được đánh giá có kinh nghiệm lâu năm trong ngành tin tức. Việc giữ ông ở lại phần nào làm giảm lo ngại CNN sẽ ngay lập tức bị tái cấu trúc theo hướng chính trị.

Tại cuộc họp báo 6/10, Ellison tiếp tục khẳng định CNN và CBS News sẽ "hoàn toàn độc lập về biên tập".

Khi được hỏi cụ thể về những cuộc trao đổi với ông Trump liên quan CNN, Ellison không tiết lộ nội dung các cuộc nói chuyện trước đây. Thay vào đó, ông nhấn mạnh rằng công ty "không nói chuyện với lãnh đạo chính trị của bất kỳ đảng nào về vấn đề tin tức", ngoại trừ việc khẳng định mong muốn hoạt động dựa trên sự thật, niềm tin và tính độc lập biên tập.

Theo thỏa thuận giải quyết vụ kiện chống độc quyền với các bang, Skydance phải thành lập Hội đồng Độc lập Biên tập gồm năm nhà báo có ít nhất 10 năm kinh nghiệm, nhằm giám sát các nguyên tắc biên tập tại CNN và CBS News. Quy định này có thể được thực thi thông qua tòa án.

Dù vậy, cơ chế này chưa khiến giới quan sát yên tâm. Thành viên hội đồng vẫn do ban lãnh đạo công ty mới lựa chọn. Một số chuyên gia cho rằng hội đồng có thể hạn chế những can thiệp trực tiếp, công khai vào hoạt động biên tập, nhưng khó ngăn cản chủ sở hữu quyết tâm can thiệp sâu vào nội dung của CNN.

Ngoài ra, “tiền” cũng là yếu tố then chốt. Khi đặt mục tiêu tiết kiệm khoảng 6 tỷ USD sau sáp nhập, Ellison cho biết phần lớn khoản tiết kiệm này không đến từ cắt giảm nhân sự, nhưng thừa nhận ban lãnh đạo cần nhiều tháng để "mổ xẻ" hoạt động của CNN và CBS News.

Điều đó có nghĩa CNN chưa có dấu hiệu bị "bán", đóng cửa hay sáp nhập với CBS News, nhưng khả năng hai hệ thống dùng chung một số nguồn lực, công nghệ, dữ liệu hoặc nội dung vẫn còn bỏ ngỏ.

Số phận CNN trở nên bấp bênh khi ông chủ mới được cho là người thân ông Trump. Ảnh: CNN.

Hiện tại, Ellison khẳng định CNN sẽ giữ độc lập biên tập và Mark Thompson tiếp tục lãnh đạo. Tuy nhiên, với một tập đoàn mới mang khoản nợ khoảng 80 tỷ USD, phải tiết kiệm hàng tỷ USD và đang sở hữu đồng thời CNN lẫn CBS News, lời hứa ấy có thể giữ được bao lâu?