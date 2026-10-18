Câu hỏi đánh đố của Ai Là Triệu Phú: Cháo nào khác biệt giữa cháo gà, bò, heo và vịt?

Gần đây, cộng đồng mạng rầm rộ chia sẻ lại một câu hỏi từng xuất hiện trong chương trình Ai Là Triệu Phú từ năm 2018. Dù đã phát sóng nhiều năm, nội dung câu hỏi này vẫn khiến không ít người xem bối rối, thậm chí có thể chọn sai đáp án. Cụ thể, đó là câu: "Cháo gà, cháo bò, cháo heo, cháo vịt: Đâu là loại cháo khác với các món còn lại?"

Câu hỏi thú vị về cháo xuất hiện trong chương trình Ai Là Triệu Phú.

Vào thời điểm phát sóng, 4 phương án lựa chọn được MC Lại Văn Sâm đưa ra bao gồm Cháo gà, Cháo bò, Cháo heo và Cháo vịt. Mới đọc qua, đa số khán giả đều nghĩ đây là câu hỏi vô cùng dễ dàng. Cả 4 tên gọi đều mang cấu trúc ngữ pháp tương tự, gắn liền với các loại động vật quen thuộc. Theo suy luận thông thường, cháo gà nấu từ thịt gà, cháo bò nấu từ thịt bò, cháo vịt nấu từ thịt vịt, thì cháo heo hẳn cũng nấu từ thịt heo.

Song, chính cách suy nghĩ này lại là "cái bẫy" mà chương trình đặt ra để đánh lừa thí sinh. Bởi lẽ, đáp án đúng không thể được suy luận theo cách trên, mà phải nghĩ rộng ra hơn một chút. Theo chương trình công bố khi ấy, đáp án chính xác được chương trình đưa ra là Cháo heo.

Cháo heo còn được dùng để chỉ loại thức ăn cho heo ăn.

Lời giải thích dựa vào bản chất ngữ nghĩa và ngữ cảnh sử dụng tên gọi. Cháo gà, cháo bò và cháo vịt đều là các món ăn dành cho con người, trong đó tên động vật đóng vai trò nguyên liệu chính được dùng để nấu (thịt gà, thịt bò, thịt vịt).Trong khi đó, cháo heo còn có thể được hiểu là loại cháo dùng làm thức ăn cho heo ăn.

Nếu muốn chỉ món cháo chế biến từ thịt heo cho con người, người Việt thường gọi rõ ràng là "cháo thịt heo", "cháo lòng", "cháo sườn" hoặc "cháo băm". Sự khác biệt này chính là điểm mấu chốt tách biệt hoàn toàn phương án cháo heo khỏi các phương án còn lại.

Câu hỏi đố mẹo xuất hiện lần nữa trong Nhanh Như Chớp.

Với tính chất đố mẹo thú vị này, câu hỏi giờ đây được không ít cư dân mạng chia sẻ, trở thành đề tài bàn luận sôi nổi. Mặt khác, nó còn từng được đưa vào nội dung của chương trình khác, đó là Nhanh Như Chớp.