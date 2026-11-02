Câu hỏi có đáp án khiến nhiều người bất ngờ tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia

Cụ thể, câu hỏi đầu tiên trong lượt thi Về đích của thí sinh Lý Thái Dương (Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ) tại trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 có nội dung như sau:

“Trong bộ sách khoa học kinh điển ‘Các nguyên lý toán học của triết học tự nhiên’, Isaac Newton đã mô tả lại những quan sát về chế độ thủy triều tại cảng Batsham nằm ở vĩ độ 20 độ 50 phút Bắc, từ đó minh họa cho lý thuyết về lực hấp dẫn. Vị trí của cảng Batsham nay thuộc quốc gia nào?”

Ở câu hỏi này, thí sinh Lý Thái Dương đưa ra câu trả lời là “Thụy Điển”, song đây không phải đáp án chính xác. Ngay sau đó, thí sinh Nguyễn Huy Quang Minh (Trường THPT Chuyên Thái Bình) đã nhấn chuông giành quyền và đưa ra câu trả lời là “Hà Lan”. Tuy nhiên, đây tiếp tục là một câu trả lời không chính xác.

Câu hỏi ở trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 gây bất ngờ cho cả 4 thí sinh và nhiều người xem. Ảnh chụp màn hình.

MC Khánh Vy của chương trình đã đưa ra đáp án: “Nơi đây có chế độ nhật triều điển hình. Cảng Batsham ngày nay thuộc địa phận TP Hải Phòng. Câu trả lời là Việt Nam. Câu hỏi này cho thấy dấu ấn đầy bất ngờ của Việt Nam vào một thời khắc quan trọng của khoa học nhân loại”.

Ngay sau khi MC Khánh Vy công bố đáp án của câu hỏi này, các thí sinh cũng như nhiều khán giả tại trường quay của chương trình đã vô cùng bất ngờ, bởi sự thú vị của thông tin.

Tại trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26, thí sinh Đoàn Lê Anh Đức (học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội) đã giành ngôi vị quán quân với 240 điểm. Vị trí Á quân thuộc về Nguyễn Huy Quang Minh (học sinh Trường THPT Chuyên Thái Bình, Hưng Yên) với 180 điểm. Đồng về đích ở vị trí thứ ba là các em Trần Võ Gia Bảo (Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa) và Lý Thái Dương (Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ).