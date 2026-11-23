Tóm tắt chung: Dấu ấn truyền hình: Trần Thế Trung - Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 19 xuất hiện trên ghế nóng Ai Là Triệu Phú và chinh phục thành công giải thưởng trị giá 40 triệu đồng.

Hành trình vượt thử thách: Anh nhận được sự trợ giúp đắc lực từ dàn khách mời ấn tượng gồm PGS.TS Trần Thành Nam, "siêu trí tuệ" Hà Việt Hoàng và Á quân Olympia Nguyễn Hải Đăng.

Câu hỏi dừng cuộc chơi: Thế Trung quyết định bảo toàn số tiền thưởng trước câu hỏi số 13 về địa điểm du lịch được người Việt tìm kiếm nhiều nhất trên Google năm 2020 (đáp án là Cát Bà).

Với khán giả của chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia, Trần Thế Trung không còn là cái tên xa lạ. Vào năm 2021, chàng Quán quân mùa giải thứ 19 đến từ Nghệ An từng tạo nên cơn sốt khi tái ngộ công chúng trên ghế nóng Ai Là Triệu Phú. Sự xuất hiện của một nhà vô địch trí tuệ ngay lập tức thu hút sự chú ý lớn từ người xem, tạo nên sức hút đặc biệt cho số phát sóng này.

Bằng vốn hiểu biết sâu rộng cùng tâm lý vững vàng, Trần Thế Trung chinh phục thành công 12 câu hỏi, và đối mặt với thử thách lớn ở câu hỏi số 13 mang giá trị 40 triệu đồng. Câu hỏi yêu cầu người chơi xác định địa điểm du lịch được người Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất trên công cụ Google trong suốt năm 2020. Bốn phương án lựa chọn lần lượt được mở ra bao gồm Cát Bà, Mộc Châu, Nha Trang và Đà Lạt.

Đứng trước bốn danh thắng nổi tiếng, nhà vô địch Olympia thẳng thắn thừa nhận bản thân không có đủ cơ sở dữ liệu để đưa ra phán đoán. Thay vì đánh cược số tiền thưởng lớn, Trần Thế Trung điềm tĩnh đưa ra quyết định dừng cuộc chơi tại đây để bảo toàn thành quả. Theo số liệu thống kê chính thức từ Google được công bố sau đó, Cát Bà chính là điểm đến du lịch đứng đầu danh sách tìm kiếm của người dùng Việt Nam trong năm 2020, và cũng là đáp án cuối cùng của câu hỏi.

Trần Thế Trung dừng chân ở câu thứ 13.

Dù không thể chinh phục toàn bộ 15 câu hỏi Ai Là Triệu Phú, Trần Thế Trung vẫn để lại cho khán giả phần thi ấn tượng. Tại câu hỏi số 8, anh quyết định đặt niềm tin vào tổ tư vấn đặc biệt của chương trình. Hai nhà thông thái đồng hành cùng anh là PGS.TS Trần Thành Nam - vị giám khảo quen thuộc của Siêu Trí Tuệ Việt Nam và Hà Việt Hoàng - thí sinh từng lọt vào Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia 2017.

Trần Thế Trung từng chiến thắng Olympia mùa thứ 19.

Sau chiến thắng tại Đường Lên Đỉnh Olympia, Trần Thế Trung không lựa chọn con đường du học Úc như phần lớn các nhà vô địch khác. Thay vào đó, anh quyết định ở lại Việt Nam, sử dụng khoản tiền thưởng từ cuộc thi để theo đuổi chuyên ngành Thiết kế ứng dụng sáng tạo tại Đại học RMIT Việt Nam (cơ sở Hà Nội). Tháng 4/2026 vừa qua, Thế Trung chính thức tốt nghiệp, sau đó vận dụng kiến thức của mình vào các sản phẩm thiết kế đồ họa và trải nghiệm người dùng (UI/UX).

Bên cạnh công việc chuyên môn, chàng trai xứ Nghệ còn rất năng nổ trong các hoạt động thể thao và văn hóa, từng làm trọng tài của Liên đoàn Bóng rổ Hà Nội và điều hành nhiều giải đấu bóng rổ phong trào. Ngoài ra, anh còn giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực CLB Shogi Việt Nam, cũng như dành nhiều tâm huyết tự học chữ Hán - Nôm và nghệ thuật thư pháp truyền thống.