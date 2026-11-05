Câu hỏi Ai Là Triệu Phú khiến khán giả bất bình, thí sinh mất lợi thế quan trọng

Tóm tắt chung: Sự cố hi hữu: Trong số phát sóng ngày 24/12/2019, chương trình Ai Là Triệu Phú gây tranh cãi khi đưa ra câu hỏi mang thuật ngữ thiếu chính xác về linh vật của câu lạc bộ bóng đá Tottenham Hotspur.

Người chơi bị ảnh hưởng: Thí sinh Cee Jay hoang mang trước khái niệm "gà chọi" và phải tiêu tốn một quyền trợ giúp để tìm kiếm đáp án chính xác.

Làn sóng tranh cãi: Dư luận và người hâm mộ thể thao chỉ trích sự thiếu cẩn trọng trong khâu biên tập, dù một số nhận định cho rằng sự việc xuất phát từ việc dùng từ ngữ mang tính thách thức sự suy luận.

Trong lịch sử phát sóng, chương trình Ai Là Triệu Phú có đôi lần vướng phải những vụ việc gây tranh cãi, nhất là liên quan đến thông tin câu hỏi và đáp án. Tiêu biểu nhất phải kể đến sự cố trong tập phát sóng vào đêm Giáng sinh năm 2019, khiến người chơi mất oan quyền trợ giúp và chương trình cũng nhận về phản ứng từ cộng đồng mạng.

Thí sinh Cee Jay gặp phải câu hỏi gây lúng túng vì dữ kiện "mập mờ".

Trong số phát sóng ngày 24/12/2019, người chơi Cee Jay đến từ Nigeria bước vào câu hỏi số 6 với nội dung: "Câu lạc bộ bóng đá nào của nước Anh có biểu tượng là chú gà chọi?". Bốn phương án lựa chọn gồm Everton, Leicester City, Leeds United và Tottenham Hotspur.

Ngay khi câu hỏi hiển thị, Cee Jay đã bày tỏ sự ngập ngừng và thắc mắc trực tiếp với MC Phan Đăng: "Gà chọi có phải là gà trống không?". Giải thích về khái niệm này, MC Phan Đăng cho biết gà chọi là loại gà người ta mang ra cho đấu nhau xem con nào thắng. Do không thể đưa ra suy luận chắc chắn với thuật ngữ mà chương trình sử dụng, Cee Jay buộc phải dùng tới quyền trợ giúp hỏi ý kiến khán giả tại trường quay. Kết quả, 73% khán giả chọn đáp án Tottenham Hotspur và giúp nam thí sinh vượt qua câu hỏi.

MC Phan Đăng giải thích cụm "gà chọi".

Ngay sau khi chương trình lên sóng, sự việc nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán xôn xao. Đông đảo khán giả, đặc biệt là người hâm mộ câu lạc bộ Tottenham Hotspur, tỏ ra bất bình với cách biên tập của ban tổ chức. Nhiều ý kiến chỉ ra rằng linh vật chính thức của Tottenham là chú gà trống Chirpy Cockerel chứ không phải "gà chọi". Việc chương trình đánh đồng khái niệm này khiến người chơi, đặc biệt là một thí sinh nước ngoài như Cee Jay, bị bối rối và vô tình đánh mất một quyền trợ giúp quan trọng.

Biểu tượng chú gà trống của Tottenham Hotspur.

Tuy vậy, một số bình luận đánh giá thông tin trong câu hỏi của chương trình không hoàn toàn sai lệch. Thế nhưng sự lập lờ trong thuật ngữ, hoặc việc nâng cao độ khó một cách không cần thiết đã tạo nên trải nghiệm không đáng có cho người chơi.