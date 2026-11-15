Câu hỏi 145 tỷ USD trong vụ ly hôn của Jensen Huang: Lori Huang có thể nhận bao nhiêu?

Jensen Huang chưa công bố kế hoạch ly hôn sau 41 năm kết hôn. Tuy nhiên, nếu cuộc hôn nhân chấm dứt, việc phân chia khối tài sản gắn với cổ phiếu Nvidia sẽ phụ thuộc vào luật tài sản cộng đồng của California, cách số cổ phiếu được hình thành và cấu trúc của các quỹ tín thác gia đình.

Jensen Huang và vợ trong một sự kiện trang trọng, giữa câu hỏi về khối tài sản khổng lồ trong vụ ly hôn tiềm năng. Ảnh: Yahoo Finance (Fortune)

Theo Bloomberg Billionaires Index, tài sản của Jensen Huang ước tính khoảng 145 tỷ USD, đưa ông lên vị trí người giàu thứ 13 thế giới. Tuy nhiên, đây chỉ là mức định giá theo thị trường, biến động cùng giá cổ phiếu Nvidia, chứ không phải con số xác định toàn bộ tài sản hôn nhân có thể được đưa ra phân chia.

Hồ sơ ủy quyền năm 2026 của Nvidia cho thấy Jensen Huang sở hữu hưởng lợi khoảng 870,6 triệu cổ phiếu tính đến ngày 23/3/2026, tương đương 3,58% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của công ty. Tuy nhiên, quyền sở hữu hưởng lợi hoặc quyền kiểm soát cổ phiếu không tự động xác lập quyền sở hữu cá nhân, cũng không quyết định số tài sản sẽ được phân chia khi ly hôn.

Phần lớn cổ phần Nvidia gắn với gia đình Huang nằm trong các quỹ tín thác do hai vợ chồng cùng quản lý. Quỹ tín thác sinh thời của họ nắm khoảng 528,5 triệu cổ phiếu, trong khi tổng số cổ phiếu do ba quỹ tín thác chung của gia đình nắm giữ lên tới gần 669 triệu. Ngoài ra, khoảng 73,3 triệu cổ phiếu được nắm giữ bởi các công ty trách nhiệm hữu hạn có thành viên duy nhất là quỹ tín thác sinh thời.

Lori Huang cũng điều hành hoạt động thiện nguyện của gia đình. Bà là chủ tịch Quỹ Jen-Hsun & Lori Huang Foundation, tổ chức báo cáo có khoảng 9,2 tỷ USD tài sản vào cuối năm 2024 và nắm khoảng 58,7 triệu cổ phiếu Nvidia. Dù vậy, hồ sơ ủy quyền nêu rõ cả Jensen Huang và Lori Huang đều không có lợi ích tài chính cá nhân đối với số cổ phiếu thuộc quỹ này.

Jensen Huang và Lori Huang kết hôn năm 1985, tám năm trước khi ông đồng sáng lập Nvidia vào năm 1993. Hai người sống tại California, bang áp dụng chế độ tài sản cộng đồng. Theo đó, thu nhập và tài sản hình thành từ ngày kết hôn đến ngày ly thân nhìn chung được coi là tài sản chung và thường được chia đều khi ly hôn.

Điều này có nghĩa Lori Huang có thể được hưởng 50% phần tài sản cộng đồng trong số cổ phiếu Nvidia của hai vợ chồng, chứ không nhất thiết là một nửa mọi cổ phiếu gắn với Jensen Huang hoặc một nửa khối tài sản ước tính 145 tỷ USD. Kết quả còn phụ thuộc vào cách số cổ phiếu được hình thành, cách các quỹ tín thác được cấu trúc, cũng như việc tài sản riêng và tài sản chung có bị trộn lẫn hay không.

Tòa án cũng sẽ phải xem xét liệu hai vợ chồng có ký thỏa thuận tiền hôn nhân hoặc thỏa thuận sau hôn nhân hay không. Tài sản có trước hôn nhân hoặc được hình thành sau khi ly thân, cùng tài sản được tặng riêng hay thừa kế, nhìn chung được coi là tài sản riêng. Tuy nhiên, một số tài sản có thể bao gồm cả phần riêng và phần chung.

California áp dụng cơ chế ly hôn không cần chứng minh lỗi, vì vậy hành vi ngoại tình nhìn chung không làm thay đổi tỷ lệ phân chia tài sản cộng đồng. Câu trả lời cho việc Lori Huang có thể nhận bao nhiêu vì thế nằm ở hồ sơ sở hữu và cấu trúc pháp lý của khối cổ phiếu, thay vì giá trị tài sản ước tính của Jensen Huang trên bảng xếp hạng tỷ phú.