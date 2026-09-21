Cậu học trò xe lăn và hành trình không từ bỏ ước mơ

Em Võ Xuân Trãi (lớp 6/4, Trường Trung học cơ sở Lý Thường Kiệt, phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng) nhận quà từ nhà hảo tâm đồng hành cùng chương trình "Nâng bước em tới trường" do Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng phát động. Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN

Dù bị khuyết tật bẩm sinh, phải ngồi xe lăn, mồ côi cha từ nhỏ và có hoàn cảnh gia đình khó khăn, cậu học trò Võ Xuân Trãi (lớp 6/4, Trường Trung học cơ sở Lý Thường Kiệt, phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng) chưa một ngày từ bỏ ước mơ đến trường. Những ngày đầu năm học mới, em Trãi cùng mẹ xúc động khi được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Thanh (Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng) nhận hỗ trợ theo chương trình “Nâng bước em tới trường”.

Nỗ lực của cậu học trò nhỏ

Đôi tay và đôi chân co quắp, gần như không cử động được nhưng bằng nghị lực, em Võ Xuân Trãi liên tục đạt thành tích học sinh xuất sắc trong suốt 5 năm tiểu học. Hàng ngày, mẹ chở em đi học bằng xe máy, đến cửa lớp thì có các bạn nam cùng nhau giúp bế vào chỗ ngồi. Trãi chỉ ngồi một chỗ trong suốt buổi học, tỉ mỉ ghi chép, đọc sách, nghe giảng. Tuy không được chạy nhảy, vui chơi cùng các bạn nhưng với Trãi, mỗi ngày được đến trường đã là một ngày hạnh phúc.

Nói về cậu học trò nhỏ nghị lực, cô Hà Bảo Trân, giáo viên chủ nhiệm lớp 6/4 trường Trung học cơ sở Lý Thường Kiệt cho biết, Trãi rất siêng năng, chịu khó nghe giảng và hay giơ tay phát biểu bài. Tuy tay cử động rất yếu và viết rất chậm nhưng em luôn cố gắng ghi chép đầy đủ bài giảng và hoàn thành các bài tập về nhà. “Các bạn nam trong lớp cũng thường xuyên giúp đỡ Trãi khi phải di chuyển hoặc trong sinh hoạt cá nhân. Điều này khiến tôi rất vui vì các em đã có ý thức, tình nguyện giúp đỡ bạn, làm cho lớp học thực sự trở thành ngôi nhà thứ hai của Trãi”, cô Trân chia sẻ.

Trung tá Nguyễn Minh Vương, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tam Thanh (bên phải) trao Quyết định hỗ trợ theo chương trình "Nâng bước em tới trường" cho em Võ Xuân Trãi. Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN

Võ Xuân Trãi sinh năm 2012, mồ côi cha năm 2019, hiện sống cùng mẹ và hai em nhỏ. Mẹ của Trãi trước đây làm công nhân nhưng vì phải đưa đón con đi học hàng ngày nên hiện đã nghỉ việc, ở nhà nhận làm thuê các sản phẩm thủ công. Võ Xuân Trãi chia sẻ: “Vì thương mẹ, thương các em nên con luôn cố gắng học hành để có thể giúp ích cho gia đình trong tương lai. Con không được khỏe như các bạn nhưng con có ước mơ học công nghệ thông tin và niềm đam mê mãnh liệt đối với môn Cờ Vua…”.

Chính nghị lực, ý chí vươn lên mạnh mẽ của Trãi đã lay động trái tim những người xung quanh và được các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Tam Thanh biết đến. Trung tá Nguyễn Minh Vương, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tam Thanh cho biết, qua trao đổi với các thầy cô trong trường và đến nhà ghi nhận thực tế hoàn cảnh của em Võ Xuân Trãi, đơn vị xác định Trãi là một trong những trường hợp cần được hỗ trợ. Nhằm động viên, khích lệ tinh thần ham học hỏi, nỗ lực vượt qua khó khăn của em, Đồn đã phối hợp với nhà trường tổ chức Lễ công bố hỗ trợ theo chương trình “Nâng bước em tới trường” đối với Trãi. Từ nguồn kinh phí của đơn vị và đóng góp của các nhà hảo tâm, Đồn sẽ hỗ trợ tiền học định kỳ hàng tháng cho Trãi; đồng thời tặng quà, sách vở, trang thiết bị cần thiết cho em trong thời gian tới.

Chắp cánh cho hàng trăm học sinh hoàn cảnh khó khăn

Từ nay, em Võ Xuân Trãi sẽ được các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Tam Thanh cùng các nhà hảo tâm đồng hành, hỗ trợ viết tiếp ước mơ đến trường. Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN

Chương trình “Nâng bước em tới trường” là một chủ trương có ý nghĩa rất thiết thực, thể hiện sâu sắc tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đối với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới, biển đảo. Không chỉ hỗ trợ về vật chất, chương trình còn là hành trình gieo những “hạt giống” của niềm tin, tri thức và khát vọng vươn lên cho thế hệ trẻ nơi phên giậu Tổ quốc.

Theo Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng, nhân dịp khai giảng năm học 2026 - 2027, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm động viên, tiếp sức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều xã, phường. Đơn vị đã trao tặng hơn 300 suất quà, 23 xe đạp, 01 “Mái ấm biên cương” trị giá 60 triệu đồng cùng nhiều phần quà, đồ dùng học tập thiết thực khác với tổng trị giá gần 600 triệu đồng. Những hỗ trợ này góp phần tiếp thêm động lực để học sinh có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực học tập, nuôi dưỡng ước mơ đến trường.

Bên cạnh đó, trong năm học 2026 - 2027, các Đồn Biên phòng trên địa bàn thành phố tiếp tục nhận đỡ đầu, hỗ trợ tổng cộng 71 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Các cán bộ, chiến sỹ không chỉ hỗ trợ các em về vật chất mà còn động viên về tinh thần, giáo dục ý thức tự lập, tinh thần vượt khó, tình yêu quê hương, đất nước và trách nhiệm đối với cộng đồng.

Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng trao tặng quà cho các học sinh khó khăn tại xã biên giới La Êê (thành phố Đà Nẵng). Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN

Từ những việc làm cụ thể, chương trình góp phần lan tỏa thông điệp rất nhân văn: “Không để hoàn cảnh khó khăn trở thành rào cản trên con đường học tập của các em”. Khi một em nhỏ được tiếp tục đến trường, được học tập đầy đủ và có thêm niềm tin vào tương lai, đó không chỉ là niềm vui của gia đình mà còn là niềm vui, trách nhiệm và hạnh phúc của những người lính Biên phòng.

Đại tá Hoàng Văn Mẫn khẳng định, chương trình “Nâng bước em tới trường” không phải là sự hỗ trợ trong một năm học hay một giai đoạn ngắn mà là hành trình đồng hành lâu dài, để mỗi bước chân đến trường hôm nay trở thành khởi đầu cho một tương lai tốt đẹp hơn. Qua đó, góp phần xây dựng thế hệ trẻ vùng biên giới, biển đảo có tri thức, bản lĩnh và khát vọng vươn lên; trở thành những công dân có ích, chung sức xây dựng quê hương Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp; đồng thời góp phần xây dựng nền Biên phòng toàn dân, thế trận Biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh.