Cậu học trò mồ côi mẹ nuôi ước mơ thi đỗ vào trường quân đội

Tuổi thơ nhiều mất mát

Tại xóm 17, tổ dân phố Điệp Sơn (phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình), em Nguyễn Quang Huy, học sinh lớp 10A2, Trường THPT Nguyễn Hữu Tiến, đã nhiều năm sống trong cảnh thiếu vắng tình thương của cha mẹ.

Bà Lê Thị Tuyết (SN 1958, bà ngoại Huy) kể: Trước đây, bố mẹ Huy làm công nhân may mặc cho một công ty gần nhà. Khoảng giữa năm 2019, khi Huy mới 8 tuổi, bố em vướng vào nợ nần rồi bỏ đi biệt tích từ đó đến nay.

Một mình mẹ Huy là chị Phạm Thị Nhạn (SN 1989) gánh khoản nợ, vừa làm công nhân vừa nuôi con. Thời gian sau đó, chị Nhạn mắc chứng trầm cảm. Khoảng đầu năm 2022, chị qua đời. Khi ấy, Huy mới 11 tuổi. Kể từ đó, Huy về sống cùng ông bà ngoại ở phường Duy Tiên.

Dù hoàn cảnh khó khăn, Huy vẫn luôn phấn đấu học tập

Ngoài chăm sóc và nuôi nấng Huy, vợ chồng bà Tuyết còn phải chăm sóc người con trai là anh Phan Hữu Duy (SN 1992, cậu ruột của Huy) và con trai anh Duy hiện học lớp 5. Anh Duy mắc bệnh viêm cột sống dính khớp từ năm 2022, hiện nằm liệt giường, mọi sinh hoạt phải nhờ bố mẹ chăm sóc.

May mắn, mẹ Huy còn một người chị gái Phan Thị Minh (SN 1982), hiện làm công nhân may mặc. Dù cuộc sống riêng còn khó khăn, chị Minh vẫn thường xuyên qua lại, hỗ trợ ông bà và chăm lo cho Huy.

Nhiều năm liền Huy đều đạt học sinh giỏi

Ước mơ thi đỗ vào trường quân đội

Theo bà Tuyết, Huy là cậu bé sống khá trầm lặng và ít khi bộc lộ cảm xúc. Nhắc đến mẹ, Huy vẫn luôn dành nhiều tình cảm.

Có lần, khi bà Tuyết hỏi Huy có nhớ mẹ không, Huy trả lời: “Mẹ cháu sao lại không nhớ. Không biết giờ trên trời mẹ cháu thế nào rồi bà nhỉ?”.

Đến ngày giỗ mẹ, khi người thân hỏi Huy muốn làm gì cho mẹ, Huy chỉ mong: “Bác cúng cơm chay cho mẹ cháu. Bác thay cho mẹ cháu khung ảnh mới nhìn đẹp hơn một chút”.

Những mong muốn giản dị ấy phần nào cho thấy nỗi nhớ mẹ vẫn luôn ở trong suy nghĩ của cậu học trò.

Dù hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, Huy vẫn nỗ lực học tập. Em ấp ủ ước mơ thi vào một trường quân đội. Với Huy, đó không chỉ là ước mơ nghề nghiệp mà còn là mong muốn sau này có thể tự lập, đỡ đần ông bà ngoại và không trở thành gánh nặng cho những người đang cưu mang mình.

Theo Hội Khuyến học tỉnh Ninh Bình, Nguyễn Quang Huy được ông bà ngoại nuôi dưỡng từ nhỏ, dù kinh tế gia đình khó khăn nhưng cậu bé có ý chí vượt khó, chăm chỉ và học giỏi.

Ông Nguyễn Trường Phi, Tổ trưởng Tổ dân phố Điệp Sơn, cũng chia sẻ, hoàn cảnh của Huy rất khó khăn nhưng vượt qua thiếu thốn, Huy vẫn chăm ngoan, học tập tốt.

Huy luôn nỗ lực học tập với ước mơ thi vào một trường quân đội

Chặng đường học tập phía trước của Huy còn dài, trong khi ông bà ngoại đều đã lớn tuổi, thu nhập từ việc làm ruộng không ổn định. Chương trình “Nâng bước đến trường” của Báo VietNamNet mong muốn nhận được sự chung tay của bạn đọc để trao học bổng, tiếp thêm điều kiện giúp Huy yên tâm học tập, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ đến trường.

Chương trình “Nâng bước đến trường” do Báo VietNamNet triển khai nhằm tiếp sức cho trẻ em, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới. Mỗi sự chung tay của bạn đọc, nhà hảo tâm sẽ góp phần giúp các em có thêm điều kiện học tập thông qua những hỗ trợ thiết thực như sách vở, đồ dùng học tập, học bổng...

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