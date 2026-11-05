Cầu Hoàng Văn Thụ - cửa ngõ kết nối giao thương của Hải Phòng

Cầu Hoàng Văn Thụ là một trong những công trình giao thông trọng điểm giúp kết nối trực tiếp trung tâm thành phố Hải Phòng cũ (quận Hồng Bàng) với Khu đô thị mới Bắc sông Cấm (phường Thủy Nguyên), nơi đặt Trung tâm Chính trị-Hành chính mới của thành phố. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Cầu Hoàng Văn Thụ là một biểu tượng kiến trúc hiện đại của Hải Phòng, nổi bật với thiết kế độc đáo và kỹ thuật xây dựng tiên tiến. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Cầu Hoàng Văn Thụ được trang hoàng ánh sáng là điểm nhấn của Hải Phòng về đêm. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Cầu Hoàng Văn Thụ được trang hoàng ánh sáng là điểm nhấn của Hải Phòng về đêm. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Cầu Hoàng Văn Thụ là một trong những công trình giao thông trọng điểm giúp kết nối trực tiếp trung tâm thành phố Hải Phòng cũ (quận Hồng Bàng) với Khu đô thị mới Bắc sông Cấm (phường Thủy Nguyên), nơi đặt Trung tâm Chính trị-Hành chính mới của thành phố. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Cầu Hoàng Văn Thụ là một biểu tượng kiến trúc hiện đại của Hải Phòng. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Cầu Hoàng Văn Thụ là một trong những công trình giao thông trọng điểm giúp kết nối trực tiếp trung tâm thành phố Hải Phòng cũ (quận Hồng Bàng) với Khu đô thị mới Bắc sông Cấm (phường Thủy Nguyên), nơi đặt Trung tâm Chính trị-Hành chính mới của thành phố. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Cầu Hoàng Văn Thụ được trang hoàng ánh sáng là điểm nhấn của Hải Phòng về đêm. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Cầu Hoàng Văn Thụ được trang hoàng ánh sáng là điểm nhấn của Hải Phòng về đêm. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Cầu Hoàng Văn Thụ được trang hoàng ánh sáng là điểm nhấn của Hải Phòng về đêm. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Cầu Hoàng Văn Thụ là một trong những công trình giao thông trọng điểm giúp kết nối trực tiếp trung tâm thành phố Hải Phòng cũ (quận Hồng Bàng) với Khu đô thị mới Bắc sông Cấm (phường Thủy Nguyên), nơi đặt Trung tâm Chính trị-Hành chính mới của thành phố. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Cầu được hoàn thành vào năm 2019, với tổng mức đầu tư hơn 2.170 tỷ đồng. Đây là công trình khởi đầu cho việc xây dựng để di chuyển Trung tâm Hành chính-Chính trị thành phố sang vị trí mới, có quy mô lớn hơn, tạo nền tảng cho sự phát triển Hải Phòng trong tương lai. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Cầu Hoàng Văn Thụ là một trong những công trình giao thông trọng điểm giúp kết nối trực tiếp trung tâm thành phố Hải Phòng cũ (quận Hồng Bàng) với Khu đô thị mới Bắc sông Cấm (phường Thủy Nguyên), nơi đặt Trung tâm Chính trị-Hành chính mới của thành phố. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Cầu Hoàng Văn Thụ là một trong những công trình giao thông trọng điểm giúp kết nối trực tiếp trung tâm thành phố Hải Phòng cũ (quận Hồng Bàng) với Khu đô thị mới Bắc sông Cấm (phường Thủy Nguyên), nơi đặt Trung tâm Chính trị-Hành chính mới của thành phố. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Cầu Hoàng Văn Thụ là một biểu tượng kiến trúc hiện đại của Hải Phòng. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)