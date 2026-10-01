Cấu hình HONOR 700 Pro lộ diện với màn hình phụ độc đáo cùng cảm biến camera lên tới 200MP

Thị trường di động chuẩn bị đón nhận bước chuyển mình đáng kể về mặt phần cứng khi leaker Digital Chat Station vừa công bố các chi tiết kỹ thuật mới trên nền tảng Weibo. Trọng tâm của đợt rò rỉ là mẫu điện thoại cao cấp HONOR 700 Pro sở hữu màn hình phụ phía sau cùng cụm cảm biến 200MP, bên cạnh kế hoạch thương mại hóa ba thiết bị di động hoàn toàn mới vào thời điểm cuối năm nay.

HONOR sẽ ra mắt nhiều điện thoại trong thời gian tới

Thiết kế màn hình phụ và camera 200MP trên HONOR 700 Pro

HONOR 700 Pro được định hướng tạo ra bước đột phá về mặt trải nghiệm thị giác và thao tác điều khiển khi tích hợp một màn hình phụ ngay tại mặt lưng. Cách tiếp cận phần cứng này gợi liên tưởng đến ngôn ngữ thiết kế từng xuất hiện trên dòng Xiaomi 17 Pro, 17 Pro Max cũng như các mẫu Xiaomi 18 Pro và 18 Pro Max sau này.

Về mặt kỹ thuật, việc trang bị tấm nền phụ ở mặt lưng giải quyết trực tiếp bài toán tương tác nhanh. Người dùng có thể theo dõi widget thông báo trạng thái, kiểm tra thời gian mà không cần bật sáng toàn bộ màn hình chính, qua đó tối ưu hóa mức tiêu thụ năng lượng. Đáng chú ý hơn, màn hình này đóng vai trò như một khung ngắm thời gian thực, cho phép tận dụng tối đa sức mạnh của cụm máy ảnh chính để chụp ảnh selfie hoặc quay vlog cá nhân.

HONOR 700 Pro có màn hình phụ ở mặt sau

Đồng hành cùng thiết kế hiển thị kép là hệ thống quang học có độ phân giải danh định lên đến 200MP. Cảm biến mật độ điểm ảnh siêu cao này cung cấp khả năng thu nhận chi tiết vượt trội, hỗ trợ thuật toán ghép điểm ảnh (pixel binning) để cải thiện độ nhạy sáng trong môi trường thiếu sáng, đồng thời cho phép cắt cúp khung hình kỹ thuật số mà vẫn bảo toàn độ nét của bức ảnh.

Mở rộng hệ sinh thái với dòng X-series pin 12.000 mAh và thiết bị gập

Bên cạnh nhánh sản phẩm tập trung vào tính năng nhiếp ảnh cao cấp, nhà sản xuất còn mở rộng danh mục với một thiết bị thuộc dòng X-series hướng đến hiệu suất năng lượng kỷ lục. Thiết bị này được thiết kế với không gian hiển thị rộng 7 inch, kết hợp cùng khối pin dung lượng lên tới 12.000 mAh nhằm đáp ứng cường độ vận hành liên tục nhiều ngày của nhóm người dùng chuyên biệt.

HONOR 700 Pro sẽ sớm ra mắt trong thời gian tới

Chiến lược kỹ thuật của hãng còn ghi nhận sự xuất hiện của hai thiết kế thân máy đặc thù. Đầu tiên là một mẫu điện thoại màn hình gập sở hữu tỷ lệ khung hình theo chiều ngang rộng hơn tiêu chuẩn thông thường trên thị trường, giúp tối ưu diện tích hiển thị văn bản và giao diện ứng dụng. Thiết bị thứ hai là dạng thanh truyền thống nhưng có bề ngang mở rộng, mang phong cách tạo hình tương tự mẫu Huawei Pura X View.

Tổng quan các thiết bị di động HONOR dự kiến ra mắt

Dải sản phẩm cuối năm của thương hiệu cho thấy sự phân hóa rõ ràng về tính năng và cấu trúc phần cứng:

Toàn bộ 4 thiết bị trên đều được xếp lịch giới thiệu chính thức vào cuối năm nay, tạo nên cuộc đua công nghệ sôi động trong giai đoạn mua sắm cao điểm.