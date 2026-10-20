Cấu hình dự kiến của OPPO Reno17 Pro: Màn hình phẳng 1.5K, camera 200MP và pin 7000mAh

Sau khi ra mắt dòng Find X10 tại thị trường Trung Quốc, thương hiệu OPPO tiếp tục thu hút sự chú ý của giới công nghệ với thế hệ sản phẩm mới thuộc phân khúc cận cao cấp. Các nguồn tin rò rỉ đáng tin cậy từ chuyên gia công nghệ Digital Chat Station cho biết phiên bản OPPO Reno17 Pro sẽ mang đến bước đột phá về thiết kế nhỏ gọn đi kèm trang bị phần cứng mạnh mẽ.

Thiết kế màn hình phẳng 1.5K và nền tảng hiệu năng

Điểm nhấn đáng kể đầu tiên trên OPPO Reno17 Pro nằm ở không gian hiển thị. Theo thông tin rò rỉ, thiết bị sẽ sở hữu màn hình phẳng kích thước 6.32 inch, hỗ trợ độ phân giải 1.5K cùng tần số quét 120Hz mượt mà. Kích thước này phản ánh sự thay đổi chiến lược của nhà sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng về một chiếc smartphone gọn gàng, dễ dàng cầm nắm bằng một tay nhưng vẫn đảm bảo độ sắc nét cao.

Thông tin cấu hình OPPO Reno17 được hé lộ

Về sức mạnh bên trong, nguồn tin chỉ ra máy được đồn đại sẽ tích hợp vi xử lý MediaTek Dimensity 8550 SUPER. Dù nhà sản xuất chưa đưa ra thông tin xác nhận chính thức về thông số kỹ thuật cũng như hiệu quả tối ưu thực tế, con chip này hứa hẹn mang lại khả năng xử lý đồ họa mượt mà và tiết kiệm năng lượng cho các tác vụ hàng ngày.

Hệ thống camera độ phân giải cao và bước nhảy vọt về pin

Khả năng nhiếp ảnh tiếp tục là thế mạnh nòng cốt được nâng cấp trên dòng máy này. Mặt trước của Reno17 Pro dự kiến trang bị cảm biến selfie lên đến 50 megapixel, tối ưu cho nhu cầu quay chụp chân dung và đàm thoại video.

Các điện thoại Reno mới có thể ra mắt vào cuối năm nay

Ở mặt sau, hệ thống camera gây ấn tượng với cấu trúc đa dụng chất lượng cao:

Cảm biến chính: Độ phân giải lên đến 200 megapixel với kích thước cảm biến lớn, giúp thu sáng tốt hơn trong môi trường phức tạp.

Camera góc siêu rộng: Độ phân giải 50 megapixel, mở rộng không gian chụp phong cảnh và kiến trúc.

Camera tele tiềm vọng: Độ phân giải 50 megapixel, hỗ trợ khả năng thu phóng hình ảnh sắc nét.

Đặc biệt, thiết bị được dự đoán sở hữu viên pin dung lượng lên tới 7,000mAh. Đây là mức dung lượng rất hiếm thấy trên một mẫu điện thoại sở hữu kích thước màn hình nhỏ 6.32 inch, giúp khắc phục bài toán cố hữu về thời lượng sử dụng của các dòng máy kích thước khiêm tốn. Các dữ liệu về công suất sạc nhanh, độ mỏng và trọng lượng cụ thể hiện vẫn đang được giữ kín.

Bảng thông số kỹ thuật dự kiến của OPPO Reno17 Pro

Dưới đây là bảng tổng hợp các thông số kỹ thuật rò rỉ của phiên bản Pro:

OPPO Reno17 Series được kỳ vọng mang đến nhiều nâng cấp

Kế hoạch ra mắt và các tính năng bổ trợ

Bên cạnh cấu hình ấn tượng, dòng Reno17 được kỳ vọng sẽ tích hợp sâu các thuật toán xử lý ảnh chuyển động và biên tập video tiện lợi. Dòng sản phẩm này có thể được giới thiệu chính thức vào khoảng tháng 1, đem lại nhiều tùy chọn kích thước cùng những nâng cấp toàn diện cho người dùng.