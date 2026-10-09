Cầu Giấy tăng cường quản lý trật tự đô thị, chào mừng Ngày Giải phóng Thủ đô

Quyết tâm chính trị vững chắc

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy và UBND phường, công tác quản lý trật tự đô thị ghi nhận những bước chuyển biến mạnh mẽ, thực chất và đi vào chiều sâu. Chia sẻ về tinh thần chỉ đạo trong đợt ra quân lần này, đồng chí Ngô Ngọc Phương, Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy nhấn mạnh, việc chấn chỉnh trật tự đô thị, giải quyết các điểm nghẽn về ùn tắc giao thông, ngập úng và vệ sinh môi trường không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà còn là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng để thiết thực lập thành tích chào mừng Ngày Giải phóng Thủ đô.

Lực lượng chức năng phường Cầu Giấy tăng cường xử lý vi phạm trật tự đô thị chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Ảnh: Vân Nhi

“Phường Cầu Giấy kiên quyết không làm theo phong trào hay hình thức, mỗi lực lượng tham gia phải gắn liền trách nhiệm với địa bàn phụ trách, xử lý dứt điểm các vi phạm, đồng thời duy trì hiệu quả công tác quản lý sau giải tỏa để giữ vững kỷ cương đô thị, mang lại cuộc sống bình yên, tiện ích cho nhân dân”, đồng chí Ngô Ngọc Phương khẳng định.

Bám sát chỉ đạo đó, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị đã chủ trì, phối hợp nhịp nhàng cùng Công an phường, Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng cùng các ban, ngành, đoàn thể triển khai đồng bộ nhiều giải pháp căn cơ. Các “điểm nóng” về lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, dừng đỗ phương tiện trái quy định, tập kết vật liệu hay dựng mái che, mái vẩy sai phép tại các tuyến phố trọng điểm như Cầu Giấy, Xuân Thủy, Trần Thái Tông, Trần Quốc Vượng, Duy Tân… đã bị lực lượng chức năng kiên quyết xử lý, tháo dỡ.

Công viên An Hòa tràn ngập hoa tươi. Ảnh: Vân Nhi

Bên cạnh đó, phường cũng tập trung chỉnh trang các tuyến đường và không gian công cộng. Điển hình như tại công viên An Hòa, địa phương đã tiến hành chỉnh trang, trồng hoa tạo cảnh quan điểm nhấn, thu hút người dân đến vui chơi, giải trí.

Đồng lòng từ ý thức người dân đến hiệu quả quản lý cơ sở

Bên cạnh sức mạnh của biện pháp hành chính và sự nghiêm minh trong xử lý vi phạm, điểm sáng nổi bật trong đợt ra quân lần này chính là sự chuyển biến tích cực trong ý thức tự giác của các tầng lớp nhân dân và hộ kinh doanh. Thông qua các mô hình thiết thực như “Cổng trường an toàn, văn minh”, “Con đường màu xanh” hay các hội nghị tuyên truyền, ký cam kết chấp hành quy định pháp luật, người dân đã từng bước nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung, không lấn chiếm không gian công cộng, đổ rác đúng giờ và đúng nơi quy định.

Lực lượng chức năng phường Cầu Giấy kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Ảnh: Vân Nhi

Trao đổi về nội dung này, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Cầu Giấy Vũ Trung Kiên chia sẻ, hiệu quả bền vững của công tác quản lý đô thị không chỉ đến từ sự kiên quyết của lực lượng chức năng trong các đợt ra quân, mà mấu chốt nằm ở sự đồng thuận và tự giác của người dân. Khi mỗi hộ kinh doanh, mỗi người dân chủ động thay đổi thói quen, không lấn chiếm vỉa hè, giữ gìn vệ sinh môi trường chung và tích cực phối hợp cùng chính quyền, đó mới là nguồn sức mạnh to lớn nhất để duy trì trật tự đô thị đi vào chiều sâu.

Công viên An Hòa, một trong những điểm check - in hút khách trên địa bàn phường Cầu Giấy trong dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Ảnh: Vân Nhi

Tiếp nối tinh thần đó, công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, nạo vét hệ thống thoát nước, khơi thông dòng chảy tại các tuyến mương, hố ga cũng được triển khai quyết liệt, góp phần giải quyết hiệu quả các điểm nghẽn về ngập úng cục bộ.

Những nỗ lực đồng bộ từ chính quyền đến cơ sở không chỉ trả lại sự thông thoáng, sạch đẹp cho các tuyến đường, ngõ phố mà còn củng cố niềm tin vững chắc của Nhân dân vào hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở. Chào mừng ngày hội lớn của Thủ đô, phường Cầu Giấy đang đổi thay từng ngày, khẳng định hình ảnh một đô thị năng động, kỷ cương, văn minh, hiện đại.