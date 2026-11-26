Tại hội nghị, lãnh đạo phường Cầu Giấy nhấn mạnh, trong tiến trình phát triển của đất nước, văn hóa luôn được Đảng và Nhà nước xác định là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững. Đặc biệt, tinh thần Nghị quyết số 80 ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã đặt ra yêu cầu phát triển văn hóa ngang tầm với chính trị, kinh tế, xã hội.

Một tiết mục văn nghệ tại hội nghị. Ảnh: Vân Nhi

Cụ thể hóa định hướng lớn này, Đảng ủy phường Cầu Giấy đã ban hành Chương trình hành động số 09-CTr/ĐU ngày 4-4-2026, đồng thời tích cực hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) bằng chuỗi hoạt động giàu bản sắc, tiêu biểu là Ngày hội Văn hóa tại cụm di tích Đình An Hòa – Chùa Báo Ân nhằm tôn vinh giá trị di sản và thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng.

Cùng với việc thành phố Hà Nội ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ hoạt động cho các nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng và đội ngũ Ban Chủ nhiệm, phường Cầu Giấy có thêm điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng các thiết chế văn hóa cơ sở. Trên cơ sở đó, địa phương đã lựa chọn Nhà văn hóa – Khu thể thao Tổ dân phố 15, 17 làm điểm triển khai mô hình mẫu với phương châm hành động rõ nét: “Duy trì, tổ chức và phát huy tối đa công năng cơ sở vật chất hiện có để phục vụ cộng đồng”.

Phó Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Vân Nhi

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy khẳng định việc ra mắt mô hình điểm lần này là minh chứng cho quyết tâm đưa văn hóa thấm sâu vào đời sống hằng ngày của người dân. Để mô hình vận hành thực chất trong giai đoạn thí điểm kéo dài một tháng (từ ngày 26-11 đến ngày 26-12-2026), Phó Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy yêu cầu sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị ở cơ sở.

Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, Tổ trưởng tổ dân phố cùng Ban Chủ nhiệm nhà văn hóa được giao nhiệm vụ nòng cốt trong quản lý, vận hành trực tiếp. Đội ngũ này cần phân công trách nhiệm rõ ràng, xây dựng lịch mở cửa và sinh hoạt đều đặn, đồng thời chú trọng củng cố các câu lạc bộ hiện có, giữ gìn cảnh quan vệ sinh, an toàn và thực hiện công khai, minh bạch hoạt động để tiếp cận hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ từ thành phố.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt mô hình điểm phát huy hiệu quả thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở tại Nhà văn hóa – Khu thể thao Tổ dân phố số 15, 17. Ảnh: Vân Nhi

Song song với đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy vai trò của các hạt nhân văn nghệ, thể thao nhằm thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia. Các tổ dân phố khác trên toàn địa bàn phường cũng được khuyến khích theo dõi, học tập kinh nghiệm từ điểm sáng này để vận dụng linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn tại khu dân cư mình.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy, văn hóa không chỉ hiện hữu trên những trang nghị quyết hay các công trình đầu tư bề thế, mà sức sống thực sự của văn hóa nằm ở nhịp đập đời sống thường nhật.

“Mỗi tối nhà văn hóa sáng đèn, mỗi câu lạc bộ duy trì tiếng hát, bước nhảy hay nhịp cầu lông sôi nổi chính là thước đo chân thực nhất cho thành công của chủ trương đưa văn hóa vào cuộc sống. Với sự đồng lòng của chính quyền và sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân, mô hình điểm tại Tổ dân phố 15, 17 hứa hẹn sẽ tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở tại phường Cầu Giấy ngày càng văn minh, giàu đẹp và gắn kết”, Phó Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh.