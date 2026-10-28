Cầu Giấy phấn đấu hòa giải thành trên 85% các vụ việc thuộc phạm vi cơ sở

Thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, UBND phường Cầu Giấy đã thường xuyên rà soát, kiện toàn các tổ hòa giải trên địa bàn. Hiện tại, toàn phường có 27 tổ hòa giải với 209 hòa giải viên.

Từ đầu năm đến nay, các tổ hòa giải đã tiếp nhận và tổ chức hòa giải thành công 17 vụ việc phát sinh thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở, đạt tỷ lệ 100%. Ảnh: Phường Cầu Giấy

Từ đầu năm đến nay, các tổ hòa giải đã tiếp nhận và tổ chức hòa giải thành công 17 vụ việc phát sinh thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở, đạt tỷ lệ 100%. Đồng thời, phường thực hiện chi thù lao theo vụ việc cho hòa giải viên theo đúng quy định với tổng số tiền 3.200.000 đồng; thực hiện chi văn phòng phẩm đúng quy định tại Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày 18-8-2023 của Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, UBND phường đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải cho đội ngũ hòa giải viên với gần 300 lượt người tham dự, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải tại cơ sở.

Thực hiện Văn bản số 1786/STP-PBGDPL ngày 2-4-2026 của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội về việc gửi bài viết về câu chuyện hòa giải, tấm gương điển hình về hòa giải, UBND phường đã ban hành Văn bản số 674/UBND-VP ngày 8-4-2026 triển khai đến các tổ hòa giải trên địa bàn nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Qua đó, phường tích cực hưởng ứng cuộc thi, tham gia viết bài và gửi 8 bài dự thi viết về câu chuyện hòa giải, tấm gương hòa giải viên tiêu biểu, các vụ việc hòa giải điển hình tới Sở Tư pháp thành phố Hà Nội.

Lãnh đạo phường Cầu Giấy cho biết, từ nay đến cuối năm, phường sẽ tiếp tục củng cố, kiện toàn các tổ hòa giải trên địa bàn; nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ hòa giải viên; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải; phấn đấu duy trì tỷ lệ hòa giải thành đạt từ 85% trở lên đối với các vụ việc thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở và thực hiện đầy đủ chế độ hỗ trợ đối với hòa giải viên theo quy định.