Những chuyển biến thực chất từ cơ sở đang từng bước tháo gỡ các điểm nghẽn tồn tại nhiều năm, trả lại diện mạo đô thị văn minh, an toàn cho địa bàn trung tâm Thủ đô.

Từ Nghị quyết đến hành động thực tiễn

Ngay sau khi Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Kết luận số 114-KL/TU ngày 26-8 về xử lý các công trình, nhà xưởng, kho bãi vi phạm quy định về đất đai, trật tự xây dựng và không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, UBND thành phố triển khai Kế hoạch số 363/KH-UBND ngày 24-9, Đảng ủy và UBND phường Cầu Giấy đã xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách. Hàng loạt văn bản lãnh đạo, chỉ đạo được ban hành kịp thời và xuyên suốt như Công văn số 653-CV/ĐU, Chỉ thị số 03-CT/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy phường cùng Kế hoạch số 310/KH-UBND của UBND phường.

Phường Cầu Giấy tập trung xử lý các vi phạm về đất đai trên địa bàn. Ảnh: Vân Nhi

Điểm nổi bật trong cách làm của phường Cầu Giấy là sự phân công rõ người, rõ việc và gắn trực tiếp trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả thực thi. Theo Quyết định số 1469/QĐ-UBND ngày 22-9, UBND phường đã thành lập 3 tổ công tác chuyên trách do các đồng chí lãnh đạo HĐND và UBND phường trực tiếp làm tổ trưởng, phụ trách 3 nhóm địa bàn trọng điểm gồm: Nhóm các ô đất nông nghiệp, khu vực mương Ma Khay - Đồng Bông; nhóm các dự án chậm triển khai vốn ngoài ngân sách; và nhóm các ô đất đã giải phóng mặt bằng giao Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường quản lý.

Quán triệt phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” và nguyên tắc 6 rõ: "rõ cơ sở, rõ vi phạm, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ biện pháp, rõ kết quả", các tổ công tác đã tiến hành rà soát toàn diện 45 công trình, ô đất nằm trong danh mục phải xử lý. Từng trường hợp đều được lập hồ sơ chi tiết từ nguồn gốc đất, chủ sử dụng, hiện trạng kinh doanh đến các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy. Đặc biệt, Ban Thường vụ Đảng ủy phường chỉ đạo đưa kết quả phòng ngừa, xử lý vi phạm vào hệ thống đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ (KPI/OKR) hằng tháng, hằng quý của từng tập thể, cán bộ, đảng viên; đồng thời kiên quyết chống mọi biểu hiện buông lỏng quản lý, né tránh hoặc bao che, tiếp tay cho sai phạm.

Song song với công tác kiểm tra, tuyên truyền, vận động người dân tự giác chấp hành, lãnh đạo phường cũng áp dụng các biện pháp hành chính mạnh mẽ, đúng quy định pháp luật. Căn cứ Nghị quyết số 20/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội, UBND phường đã ban hành Văn bản số 2134/UBND-KTHTĐT đề nghị Công ty Điện lực Ba Đình và Xí nghiệp Kinh doanh nước sạch Cầu Giấy rà soát toàn bộ hợp đồng cung cấp dịch vụ tại các khu đất vi phạm.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 13/23 trường hợp có dấu hiệu vi phạm hợp đồng mua bán điện, nước. Việc phối hợp ngừng cung cấp điện, nước đối với các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất công đã tạo sức răn đe lớn, triệt tiêu điều kiện duy trì hoạt động kinh doanh bất hợp pháp tại các lán trại tạm bợ.

Quyết tâm tháo gỡ dứt điểm tồn đọng

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ của cả hệ thống chính trị, công tác lập lại trật tự đất đai, xây dựng tại phường Cầu Giấy đã ghi nhận những kết quả vượt bậc ngay trong giai đoạn đầu triển khai. Tính đến tháng 11-2026, trong tổng số 45 công trình, ô đất thuộc diện rà soát, địa phương đã hoàn thành kiểm tra 100% và xử lý dứt điểm 28 trường hợp, vượt xa chỉ tiêu đăng ký ban đầu với thành phố là 5 ô đất trong giai đoạn từ ngày 30-9 đến 14-10-2026.

Việc tổ chức, cưỡng chế vi phạm được diễn ra liên tục. Ảnh: Vân Nhi

Cụ thể, lực lượng chức năng đã tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm tại nhiều khu vực phức tạp như: Khu đất nông nghiệp xen kẹt tại tổ 11 (tổ 19 cũ), khu đất cuối ngõ 15 phố Duy Tân thông ra phố Tôn Thất Thuyết, khu đất giáp Bộ Nội vụ, cùng các dải đất giáp phố Nguyễn Hữu An, ngõ 11 và ngõ 15 phố Duy Tân. Nhiều đơn vị, chủ đầu tư cũng tự nguyện tháo dỡ nhà tạm, khung sắt mái tôn tại các ô đất D32, D34, D12, D25, D27 và các dự án chậm triển khai như ô A3, D23, A/D18, G1/N010.

Đáng chú ý, 3 dự án lớn gồm Lô C3-KT Khu Công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy, tòa nhà Constrexim Plaza tại ô đất E2 và phần còn lại của ô đất D12 đã được chủ đầu tư khẩn trương thi công theo đúng quy hoạch. Nhờ đó, trên toàn địa bàn không phát sinh công trình vi phạm mới, không xảy ra cháy nổ hay điểm nóng phức tạp về an ninh, trật tự.

Ông Vũ Trung Kiên, Trưởng phòng Hạ tầng - Đô thị và Môi trường phường Cầu Giấy cho biết, để hoàn thành mục tiêu xử lý dứt điểm toàn bộ công trình vi phạm trước quý II-2027, UBND phường đang tập trung hoàn thiện hồ sơ pháp lý đối với 17 trường hợp còn lại, ưu tiên xử lý các điểm có nguy cơ mất an toàn cao. Phường tiếp tục duy trì biện pháp ngừng cung cấp điện, nước đối với các trường hợp cố tình chây ì.

Đồng thời, UBND phường sẽ quây tôn bảo vệ chặt chẽ mặt bằng sau tháo dỡ và nghiên cứu phương án khai thác “lưỡng dụng” đối với những ô đất đủ điều kiện nhằm tránh lãng phí quỹ đất công. UBND phường cũng kiến nghị thành phố và các sở, ngành sớm hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc về hồ sơ địa chính qua các thời kỳ, đồng thời đôn đốc mạnh mẽ hoặc kiên quyết thu hồi các dự án vốn ngoài ngân sách chậm triển khai kéo dài.

Với quyết tâm chính trị cao và phương pháp làm việc bài bản, công khai, minh bạch, phường Cầu Giấy đang từng bước thiết lập lại kỷ cương quản lý đô thị. Sự đồng thuận của người dân cùng tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở, chính là nền tảng vững chắc để địa phương hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn.