Cầu Giấy chuẩn bị đấu giá 7 thửa 'đất vàng' trong tháng 10

Thực hiện Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 7-4-2026 của UBND thành phố Hà Nội, Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng phường Cầu Giấy phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh DVL tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 7 thửa đất F1, F2, F4, F5, F6, F7 và F8 thuộc lô F, ô đất D23, Khu đô thị mới Cầu Giấy, tổng diện tích 1.365 m2.

Phường Cầu Giấy chuẩn bị đấu giá 7 ô đất vàng thuộc ô đất D23. Ảnh: Việt Trung

Các thửa đất tọa lạc tại khu vực có hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phát triển, kết nối thuận lợi với các trục giao thông quan trọng như Phạm Hùng, Cầu Giấy, Xuân Thủy, Dương Đình Nghệ và Vành đai 3. Khu vực này đồng thời tập trung nhiều cơ quan hành chính, doanh nghiệp, ngân hàng, trường học, trung tâm thương mại... Lợi thế vị trí, khả năng kết nối và môi trường đô thị hiện đại là những yếu tố góp phần nâng cao giá trị sử dụng, khả năng khai thác và tiềm năng gia tăng giá trị bất động sản trong dài hạn.

Đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng phường Cầu Giấy cho biết, trong số 7 thửa đất đưa ra đấu giá, 5 thửa F1, F2, F4, F5 và F6 có mức giá khởi điểm 85.948.658 đồng/m2, 2 thửa F7 và F8 có giá khởi điểm 176.675.375 đồng/m2.

“Trong bối cảnh quỹ đất ở tại những khu vực đô thị phát triển đồng bộ ngày càng hạn chế, phiên đấu giá được kỳ vọng tạo sức cạnh tranh giữa các nhà đầu tư có năng lực tài chính, đồng thời góp phần xác lập giá trị quyền sử dụng đất theo cơ chế thị trường. Đối với nhà đầu tư dài hạn, lợi thế về vị trí, quy hoạch và khả năng khai thác tài sản tạo ra triển vọng gia tăng giá trị, tích lũy tài sản và tối ưu hiệu quả đầu tư. Tuy nhiên, khả năng sinh lời thực tế phụ thuộc vào giá trúng đấu giá, chi phí đầu tư, phương án khai thác và diễn biến thị trường bất động sản”, đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng phường Cầu Giấy cho biết.

Cũng theo đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng phường Cầu Giấy, các ô đất sẽ được đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng, tối đa 3 vòng đấu giá đối với từng thửa đất tại phiên đấu giá, theo phương thức trả giá lên. Khách hàng tham gia đấu giá thực hiện mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, nộp hồ sơ hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định tại Quy chế cuộc đấu giá. Tiền đặt trước bằng 35% giá trị thửa đất tính theo giá khởi điểm; tiền mua một bộ hồ sơ là 300.000 đồng.

Dự kiến, buổi đấu giá sẽ diễn ra vào ngày 28-10. Ảnh: Việt Trung

Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ từ 8 giờ ngày 9-10-2026 đến trước 17 giờ ngày 23-10-2026, trong giờ hành chính của ngày làm việc. Địa điểm tiếp nhận: Phòng 806, Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng phường Cầu Giấy, số 9 phố Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, Hà Nội. Hoặc, trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh DVL, tầng 10, tòa A3 Ecolife Capitol, số 58 Tố Hữu, phường Đại Mỗ, Hà Nội.

Thời gian xem thực tế tài sản từ ngày 14-10-2026 đến hết ngày 16-10-2026, trong giờ hành chính, tại vị trí các thửa đất đấu giá. Thời gian nộp tiền đặt trước từ 8 giờ ngày 9-10-2026 đến trước 17 giờ ngày 23-10-2026, theo hướng dẫn tại Quy chế cuộc đấu giá.

Thời gian và địa điểm tổ chức phiên đấu giá dự kiến lúc 8 giờ 30 phút, thứ Tư, ngày 28-10-2026 tại Hội trường trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cầu Giấy, số 9 phố Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Cũng theo đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng phường Cầu Giấy, với lợi thế vị trí trung tâm, quỹ đất khan hiếm và hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, phiên đấu giá 7 thửa đất ô D23 không chỉ góp phần khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, tăng thu ngân sách nhà nước mà còn mở ra cơ hội sở hữu bất động sản giá trị cao tại một trong những khu vực phát triển năng động của Thủ đô.

Do đó, khách hàng quan tâm đến các lô đất trên liên hệ với Công ty Đấu giá hợp danh DVL, tầng 10, tòa A3 Ecolife Capitol, số 58 Tố Hữu, phường Đại Mỗ, Hà Nội. Điện thoại: 0327.933.944 – 0569.527.844. Hoặc, Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng phường Cầu Giấy, số 9 phố Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 0914.643.113.