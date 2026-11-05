Cầu Giấy: 422 đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu Đảng đợt 7-11

Theo kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy phường Cầu Giấy, đợt trao tặng Huy hiệu Đảng lần này được tổ chức trang trọng thành 3 buổi nhằm tôn vinh chu đáo 422 đảng viên đủ điều kiện nhận danh hiệu cao quý.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cầu Giấy Nguyễn Thị Liễu trao Huy hiệu Đảng đợt 7-11 cho các đảng viên lão thành trên địa bàn. Ảnh: Công Sơn

Trong ngày 5-11, Đảng ủy phường đã tiến hành trao Huy hiệu Đảng cho 92 đồng chí có tuổi đảng từ 30 năm đến 65 năm. Dự kiến trong ngày 6-11, Đảng bộ phường tiếp tục tổ chức 2 buổi lễ để tôn vinh 330 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, thông tin nhanh về tình hình địa phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cầu Giấy Nguyễn Thị Liễu cho biết, 10 tháng năm 2026, địa phương đã chủ động triển khai quyết liệt nhiều giải pháp đồng bộ, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng, chính quyền và phát triển kinh tế - xã hội.

Cụ thể, phường đã hoàn thành GPMB đường Vành đai 2,5 vượt tiến độ, kịp thời thông xe kỹ thuật đúng dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10). Với những kết quả nổi bật đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Cầu Giấy vinh dự được đón đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương, Thành ủy về thăm, làm việc, đồng thời được UBND thành phố Hà Nội trao tặng Bằng khen.

Bên cạnh đó, các công trình trọng điểm khác trên địa bàn cũng được đẩy nhanh tiến độ như: Hoàn thành GPMB và thi công mở rộng ngõ 381 phố Nguyễn Khang; bàn giao dự án nhà tái định cư ô đất D17; khánh thành, gắn biển công viên An Hòa, tuyến phố Nguyễn Hữu An; khởi công Đề án không gian văn hóa phường Cầu Giấy; triển khai chỉnh trang hai bên tuyến đường và cống hóa mương Đồng Bông...

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cầu Giấy Nguyễn Thị Liễu phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Công Sơn

Song song với hạ tầng, phường vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tinh gọn tổ chức bộ máy từ 56 tổ dân phố xuống còn 27 tổ dân phố. Kinh tế trên địa bàn tiếp tục tăng trưởng vững chắc, tổng thu ngân sách 10 tháng vượt dự toán thành phố giao.

Lĩnh vực khoa học công nghệ ghi dấu ấn rõ nét với 7 mô hình chuyển đổi số được ứng dụng hiệu quả trên cả 4 trục... Công tác quốc phòng, quân sự địa phương và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững tuyệt đối, trên địa bàn không phát sinh điểm nóng phức tạp.

Nhấn mạnh giá trị to lớn của những năm tháng cống hiến, đồng chí Nguyễn Thị Liễu mong muốn các đảng viên cao tuổi luôn dồi dào sức khỏe, trường thọ, tiếp tục nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu, đóng góp trí tuệ và kinh nghiệm thực tiễn để cùng hệ thống chính trị cơ sở thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2026 cùng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ đã đề ra.

Bày tỏ niềm xúc động khi đón nhận phần thưởng cao quý, đại diện các đảng viên lão thành khẳng định sẽ luôn phát huy phẩm chất người chiến sĩ cộng sản, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua ở cơ sở, tích cực vận động gia đình và nhân dân đoàn kết, chung sức xây dựng phường Cầu Giấy ngày càng văn minh, giàu đẹp.