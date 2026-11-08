Cầu Ghép - Nối liền mạch giao thông, gìn giữ giá trị lịch sử

VIDEO: Toàn cảnh cầu Ghép nhìn từ trên cao.

Nằm trên tuyến Quốc lộ 1A, bến phà Ghép từng giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong mạng lưới giao thông chi viện chiến lược từ hậu phương miền Bắc cho tiền tuyến miền Nam. Bến phà nằm trên dòng sông Yên, cách cửa biển Lạch Mom khoảng 1 km, phía Bắc thuộc địa bàn xã Quảng Chính, phía Nam thuộc phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa ngày nay.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, từ năm 1965 đến năm 1973, cùng với Đò Lèn, Hàm Rồng, bến phà Ghép trở thành một trong những trọng điểm bị địch tập trung đánh phá ác liệt. Những đợt không kích, pháo kích liên tục nhằm phá hủy các công trình giao thông, cắt đứt tuyến vận tải, ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc cho chiến trường miền Nam. Ảnh: Tư liệu

Giữa mưa bom, bão đạn, dòng sông Yên vẫn phải được giữ thông suốt. Bộ đội, thanh niên xung phong, công nhân giao thông, dân quân tự vệ cùng nhân dân địa phương đã ngày đêm có mặt tại bến, sẵn sàng ứng phó trước những đợt đánh phá của địch. Khi công trình bị bom đạn tàn phá, các lực lượng lại khẩn trương khắc phục, sửa chữa, tìm mọi cách bảo đảm giao thông. Ảnh: Tư liệu

Chiến tranh đã lùi xa, những chuyến phà năm xưa cũng hoàn thành sứ mệnh lịch sử. Trên dòng sông Yên hôm nay, cầu Ghép kiên cố, hiện đại đã thay thế hoàn toàn hoạt động vận tải bằng phà, trở thành công trình giao thông quan trọng trên tuyến Quốc lộ 1A.

Không còn cảnh phương tiện nối hàng chờ đợi để qua sông, dòng xe ngày đêm lưu thông trên cầu, nối liền hai bờ, bảo đảm hành trình Bắc - Nam thuận lợi và an toàn.

Cây cầu không chỉ giải quyết nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa mà còn góp phần duy trì sự thông suốt của tuyến giao thông huyết mạch, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Không chỉ mang giá trị lịch sử, bến phà Ghép còn là một địa chỉ có ý nghĩa trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng. Ngày nay, địa điểm này được Đảng bộ, chính quyền tỉnh Thanh Hóa quan tâm bảo tồn, xây dựng thành địa chỉ đỏ, góp phần gìn giữ ký ức về những năm tháng chiến tranh và tri ân các thế hệ đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trên dòng sông Yên, cầu Ghép vẫn ngày ngày đón những dòng xe xuôi ngược. Nhịp cầu mới nối liền hai bờ, mở ra những hành trình phát triển, đồng thời kết nối hiện tại với lịch sử. Bến phà Ghép đã khép lại sứ mệnh vận tải, nhưng tinh thần kiên cường của những con người từng làm nên huyền thoại nơi đây vẫn còn nguyên giá trị.