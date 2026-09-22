Cầu gần 1.850 tỷ đồng hợp long, tăng tốc về đích cuối năm

50 năm là một chặng đường đáng tự hào, đồng thời là điểm khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn, nhiệm vụ nặng nề hơn. Phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng và ngành pháp chế Quân đội tiếp tục đoàn kết, đổi mới, giữ vững nguyên tắc, thượng tôn pháp luật, chủ động sáng tạo, nỗ lực xây dựng cơ quan và đội ngũ cán bộ pháp chế vững mạnh toàn diện. Qua đó, tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu quản lý nhà nước bằng pháp luật về quân sự, quốc phòng, cơ yếu; góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (XHCN) trong tình hình mới.