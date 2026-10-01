Cầu Đuống đường bộ mới đã hoàn thành hợp long, bước vào giai đoạn về đích

Cầu Đuống mới có tổng mức đầu tư khoảng 1.850 tỷ đồng, hiện đã hợp long nhịp chính, công trường đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Nhịp chính cầu đường bộ Đuống mới với kết cấu bê tông cốt thép dự ứng lực kết hợp hệ dây văng đã nối liền hai bờ sông Đuống. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Sau hợp long, các hạng mục hoàn thiện như lan can, bê tông nhựa mặt cầu đang tiếp tục được nhà thầu tăng tốc triển khai. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Hiện công trường đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, các nhà thầu tăng tốc thi công những hạng mục còn lại, hướng tới mục tiêu thông xe vào cuối năm. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Ghi nhận trên công trường, các kíp làm việc đều khẩn trương tập trung. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Quá trình thi công dự án gặp nhiều khó khăn do thiếu mặt bằng, bên cạnh đó thời tiết cũng ảnh hưởng đến việc tổ chức thi công. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Đến thời điểm hiện tại, tiến độ hoàn thành toàn bộ công trình vẫn phụ thuộc vào mặt bằng thi công cầu dẫn. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Phần việc còn lại nhiều nhất còn tập trung ở phía đường dẫn 2 đầu cầu xã Phù Đổng và phường Việt Hưng. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Hiện tại khu vực thi công này đã triển khai làm dầm cầu. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Hình ảnh thi công đường dẫn hai đầu cầu tại xã Phù Đổng. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Cầu Đuống mới được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực phía Đông Hà Nội, đồng thời tạo thêm dư địa phát triển đô thị dọc hai bên sông Đuống. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)