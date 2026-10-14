Cầu đường bộ nối Trung Quốc và Triều Tiên thông xe sau 12 năm trì hoãn

Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã ngày 14/10 cho biết hai nước sẽ phối hợp tổ chức lễ khánh thành cây cầu vào ngày 15/10.

Công trình dài 3.026 mét, có bốn làn xe, được hoàn thành từ tháng 10/2014 nhưng chưa thể đưa vào sử dụng do Triều Tiên chưa hoàn thiện các tuyến đường dẫn, cơ sở hải quan và hạ tầng kiểm soát biên giới ở phía mình.

Cây cầu đường bộ mới bắc qua sông Á Lục, nối thành phố Đan Đông của Trung Quốc với Tân Nghĩa Châu của Triều Tiên. Ảnh: Kyodo

Những ngày gần đây, công tác chuẩn bị cho việc thông xe được đẩy nhanh. Ngày 13/10, quốc kỳ Triều Tiên cùng quốc kỳ Trung Quốc được treo dọc các trụ cổng phía Triều Tiên. Nhiều xe tải hạng nặng cũng được nhìn thấy di chuyển qua cầu để chạy thử.

Phía Triều Tiên đã hoàn thiện cổng chào mang dòng chữ “Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên”, các tòa nhà phục vụ thủ tục hải quan và trải nhựa toàn bộ tuyến đường dẫn lên cầu.

Trước đó, hai nước từng dự kiến mở cầu ngày 6/10, nhân dịp kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, nhưng sự kiện không diễn ra.

Cầu mới được xây dựng nhằm thay thế cầu Hữu nghị Trung - Triều đã cũ, chỉ có một làn xe, đồng thời tạo thêm tuyến vận tải hàng hóa đường bộ giữa hai nước. Công trình được kỳ vọng giúp rút ngắn thời gian vận chuyển, cải thiện hoạt động thông quan và thúc đẩy giao thương tại khu vực biên giới.

Việc đưa cầu vào hoạt động cũng được kỳ vọng tạo động lực cho kinh tế thành phố Đan Đông, nơi Trung Quốc từng xây dựng một khu đô thị mới gần chân cầu nhưng nhiều năm chưa phát huy được hiệu quả do công trình chưa thông xe.

Kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang Triều Tiên đạt 2,3 tỷ USD năm ngoái, tăng 25% so với năm trước và cao nhất trong 6 năm. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng lượng hàng hóa qua cầu khó tăng đột biến trong ngắn hạn nếu các hạn chế đối với hoạt động thương mại của Triều Tiên vẫn còn.