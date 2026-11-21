Một nhóm người đi câu cá tại vùng biển ngoài khơi huyện Seferihisar, tỉnh Izmir, Thổ Nhĩ Kỳ, đã bất ngờ bắt được một con cá có kích thước khổng lồ bằng cần câu thông thường.

Sự việc diễn ra tại vùng biển gần Sığacık. Anh Semih Yeşilyurt cùng nhóm bạn trong chuyến ra khơi câu cá đã kéo lên được một con cá cam lớn. Kích thước vượt trội của con cá khiến tất cả những người có mặt đều vô cùng bất ngờ.

Cả nhóm đã rất vất vả để kéo con cá khổng lồ lên thuyền trong khoảng 50 phút. Cảnh tượng này đã được ghi lại bằng điện thoại.

Con cá khổng lồ được đưa lên bờ

Semih Yeşilyurt chia sẻ: "Chúng tôi cảm thấy một con cái rất lớn cắn câu. Sau khoảng 50 phút vật lộn, chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy con cá. Chúng tôi đã bắt được một loại cá mà chúng tôi không bao giờ ngờ tới".

Yeşilyurt cho biết cả nhóm vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy kích thước con cá vừa câu được. Anh cũng nhận định cá cam rất hiếm khi xuất hiện trong các mẻ đánh bắt vào thời điểm này trong năm. Theo người đàn ông, con cá có trọng lượng lên tới 45,15 kg, được xem là cá thể lớn nhất cùng loài từng được đánh bắt tại khu vực này.