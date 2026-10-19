Câu đố sinh tồn: Lồng treo sắp rơi, làm sao thoát sư tử?

Hãy đặt mình vào kịch bản dưới đây:

- Bẫy tử thần: Bạn đang nằm gọn trong chiếc lồng sắt kiên cố, bị treo lơ lửng trên cành cây cao.

- Sát thủ bên dưới: Một con sư tử đói đang túc trực ngay phía dưới.

- Đồng hồ đếm ngược: Sợi dây thừng giữ chiếc lồng đang bị một ngọn nến thiêu rụi từng chút một. Chỉ cần dây đứt, chiếc lồng sẽ rơi tự do thẳng xuống vị trí của con sư tử!

Trong tay không có vũ khí, không thể phá lồng, bạn sẽ làm cách nào để dập tắt ngọn nến hoặc thoát hiểm an toàn trước khi sợi dây bị đốt cháy hoàn toàn?

Thử thách 10 giây sinh tồn: Bạn sẽ làm gì để không thành mồi cho sư tử? (Ảnh minh họa)

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