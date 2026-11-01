Thoạt nghe, nhiều người có thể nghĩ đến những loài cây thường xuất hiện trong các bài thuốc bồi bổ cơ thể. Người khác lại liên tưởng đến những cây cao lớn, thân cứng cáp, tạo cảm giác vững vàng. Tuy nhiên, những suy nghĩ này chưa chắc đã dẫn đến lời giải chính xác.

Gợi ý nằm ở cụm từ “nghe tên đã thấy khỏe”. Câu đố không hỏi loài cây có công dụng gì hay hình dáng ra sao, mà hướng người chơi đến cảm giác khi nghe tên gọi. Vì vậy, thay vì tìm kiếm trong kiến thức thực vật, bạn có thể thử liên tưởng đến ý nghĩa của những từ ngữ quen thuộc.

Đôi khi, đáp án của một câu đố mẹo lại nằm ngay trong cách sử dụng tiếng Việt.

Câu đố mẹo: Cây gì nghe tên đã thấy khỏe? (Ảnh minh họa: AI)

Bạn đã nghĩ ra loài cây được nhắc đến chưa? Hãy để lại câu trả lời dưới phần bình luận nhé! Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.