Cầu Đò Lèn - Nối nhịp giao thông, tiếp dòng chảy lịch sử

VIDEO: Toàn cảnh cầu Đò Lèn nhìn từ trên cao

Cầu Đò Lèn bắc qua sông Lèn, thuộc địa bàn xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Cầu hình thành từ những năm đầu thế kỷ XX gắn liền với công cuộc phát triển hệ thống hạ tầng giao thông, đặc biệt là Quốc lộ 1A và tuyến đường sắt Bắc - Nam của thực dân Pháp nhằm phục vụ mục tiêu khai thác thuộc địa và kết nối giao thương Bắc - Nam.

Cuối năm 1946, đầu năm 1947, hưởng ứng chủ trương “tiêu thổ kháng chiến”, cầu Đò Lèn bị phá sập nhằm ngăn chặn bước tiến của thực dân Pháp. Sau khi hòa bình lập lại, cầu được xây dựng lại với sự hỗ trợ của các chuyên gia đến từ các nước xã hội chủ nghĩa, tiếp tục giữ vai trò kết nối giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A.

Ngày 3 và 4/4/1965, cầu Đò Lèn cùng cầu Hàm Rồng trở thành trọng điểm bị không quân Mỹ đánh phá ác liệt. Với tinh thần chiến đấu kiên cường, quân và dân Hà Trung khi đó đã quyết tâm bảo vệ tuyến giao thông huyết mạch, trở thành một sự kiện lịch sử đáng ghi nhớ: “Đò Lèn chiến thắng”.

Đến nay, sự kiện lịch sử “Đò Lèn chiến thắng” vẫn được ghi dấu bởi một khu di tích ngoài trời bên cạnh cầu Đò Lèn.

Theo thời gian, khu vực cầu Đò Lèn từng bước thay đổi, gắn với quá trình phát triển của hệ thống giao thông đường bộ và đường sắt.

Hiện nay, khu vực này có cầu sắt dành cho tàu hỏa và cầu bê tông phục vụ xe cơ giới và phương tiện thô sơ, góp phần duy trì hoạt động vận tải và đáp ứng nhu cầu đi lại.

Từ một công trình mang dấu ấn của lịch sử đến điểm kết nối trong nhịp sống hiện đại, cầu Đò Lèn không chỉ nối quá khứ với hiện tại, mà còn góp phần mở ra cơ hội phát triển cho vùng đất Hà Trung và cả nước.