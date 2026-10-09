Câu đố 'Đuôi chẳng thấy, có hai đầu': Đáp án khiến nhiều người bất ngờ

Thoạt nghe, câu đố “Đuôi thì chẳng thấy, mà có hai đầu” tưởng như vô lý. Thông thường, một thứ có đầu sẽ đi cùng với đuôi, nhưng trong câu hỏi này, cái đuôi lại hoàn toàn biến mất, còn “đầu” thì xuất hiện tới hai lần.

Điều thú vị là đáp án không phải thứ gì xa lạ hay khó tìm. Đó là hình ảnh rất quen thuộc trong cuộc sống, có thể bạn đã bắt gặp nhiều lần nhưng chưa từng nghĩ đến theo cách này.

Đừng vội liên tưởng đến con vật hay những thứ kỳ quặc. Hãy thử nghĩ khác đi một chút về hai từ “đầu” và “đuôi”, biết đâu câu trả lời lại nằm ngay trong những điều bạn vẫn gặp hằng ngày.

(Ảnh minh họa)

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