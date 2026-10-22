Cầu đi bộ sông Sài Gòn đã nối hai bờ, người dân chờ ngày được bước lên

Sau các công đoạn lai dắt, căn chỉnh và đấu nối, nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đã vào vị trí. Chiều 21.10, quá trình hợp long hoàn tất những công đoạn quan trọng; hình ảnh cập nhật trong tối cùng ngày ghi nhận sà lan và hệ khung đỡ được rút khỏi nhịp cầu.

Với người đang chờ một lối đi mới giữa hai bờ, thông tin cần lưu ý là cầu chưa mở cửa phục vụ công chúng. Hợp long đánh dấu bước tiến lớn trong thi công; thời điểm khai thác còn phụ thuộc vào hoàn thiện, kiểm tra và nghiệm thu công trình.

Cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn đã chính thức hợp long. Ảnh: Anh Tú/Lao động

Từ nhịp cầu đã nối đến lối đi có thể sử dụng

Cầu dài khoảng 720m, mặt cầu rộng 6–11m, kết nối khu vực Bến Bạch Đằng với Thủ Thiêm. Thiết kế vòm thép lấy cảm hứng từ lá dừa nước, hình ảnh quen thuộc của vùng sông nước Nam Bộ. Công trình được khởi công từ tháng 3.2025, có kinh phí gần 1.000 tỉ đồng do Nutifood tài trợ.

Sau hợp long, các đơn vị chuyên môn tiếp tục kiểm tra hình dạng kết cấu, lực căng cáp, mối nối và trạng thái chịu lực; đồng thời hoàn thiện mặt cầu, lan can, chiếu sáng và cảnh quan.

Đây là cột mốc quan trọng sau hơn một năm thi công, đưa công trình tiến gần hơn đến giai đoạn hoàn thiện.

Với người dân đang chờ một lối đi mới giữa hai bờ sông, điều cần lưu ý là cầu chưa mở cửa phục vụ công chúng. Hợp long đánh dấu bước tiến lớn trong thi công, nhưng thời điểm khai thác còn phụ thuộc vào việc hoàn thiện, kiểm tra và nghiệm thu công trình.

Trong lễ hợp long, đại diện nhà tài trợ cũng xác định sẽ tiếp tục phối hợp hoàn thiện, kiểm định và nghiệm thu để bảo đảm an toàn trước khi sử dụng.

Giá trị nằm ở những bước chân hằng ngày

Điều đáng chờ đợi ở cây cầu là khả năng nối những không gian ven sông thành một hành trình đi bộ liền mạch. Khi được đưa vào khai thác, người dân có thêm lựa chọn tiếp cận cảnh quan giữa khu trung tâm và Thủ Thiêm, du khách có thể khám phá hai bờ bằng nhịp đi chậm hơn.

Nhưng sức sống của một không gian công cộng không thể chỉ đo bằng lượng người đến chụp ảnh trong ngày đầu. Trải nghiệm sử dụng còn nằm ở những chi tiết rất cụ thể: Lối tiếp cận có thuận tiện không, biển chỉ dẫn có dễ hiểu không, người cao tuổi và người sử dụng xe lăn di chuyển ra sao, việc nghỉ chân và giữ vệ sinh được tổ chức thế nào.

Đây là những tiêu chí nên được quan tâm khi chuẩn bị vận hành, không phải kết luận rằng công trình hiện thiếu các tiện ích ấy. Một cây cầu dành cho người đi bộ cần được đánh giá từ hành trình của người sử dụng, bắt đầu trước khi bước lên cầu và tiếp tục sau khi xuống bờ bên kia.

Cũng từ góc nhìn đó, hình ảnh lá dừa nước có cơ hội vượt khỏi vai trò trang trí kiến trúc. Nếu công trình trở thành nơi người dân thường xuyên đến dạo bộ, gặp gỡ, ngắm sông, thiết kế mang dấu ấn Nam Bộ sẽ gắn với một trải nghiệm sống cụ thể.

Ngày hợp long đem lại hình hài hoàn chỉnh hơn cho cây cầu. Ngày mở cửa sẽ đánh dấu chặng tiếp theo: Từ một công trình được quan sát trên sông thành không gian người dân có thể thực sự sử dụng và gắn bó.